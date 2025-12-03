رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در ۱۰ روز اول آذرماه امسال، تعداد مراجعات این بیماران به اورژانس ۱۱۵ به بیش از ۲۱۰ هزار نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر جعفر میعادفر اظهار کرد: گزارش‌های دریافتی از مراکز فوریت‌های پزشکی در سراسر کشور حاکی از آن است که در این مدت میزان مراجعات در برخی استان‌ها رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: استان‌های تهران، خراسان رضوی (به ویژه شهر مشهد مقدس)، خوزستان و البرز بیشترین تعداد بیماران مراجعه‌کننده را به خود اختصاص داده‌اند، موضوعی که زنگ خطر جدی برای گروه‌های حساس و وضعیت عمومی سلامت شهروندان است.

رئیس سازمان اورژانس کشور تداوم این شرایط را موجب افزایش بستری‌ها و تشدید مشکلات تنفسی و قلبی در میان سالمندان، کودکان و بیماران زمینه‌ای دانست و هشدار داد: با ادامه پایداری هوا و انباشت آلاینده‌ها، احتمال افزایش مراجعات به اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی در روز‌های پیش‌رو نیز وجود دارد.

میعادفر از کاهش مواجهه با هوای آلوده، کاهش تردد‌های غیرضروری و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک‌های استاندارد به عنوان مهمترین عوامل در پیشگیری از بروز مشکلات بیشتر برای مردم و بیماران یاد کرد.

