باشگاه خبرنگاران جوان - میرمسعود حسینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس، امروز و در غیاب وزیر امور خارجه تونس، در دیداری با محمد بن عیاد، قائم مقام وزارت امور خارجه این کشور، ضمن بحث و بررسی مسائل مورد علاقه طرفین و پیشرفت روابط به‌ویژه بعد از دیدار چند ماه قبل سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، دعوت رسمی مکتوب وی از محمد علی النفطی، وزیر خارجه تونس را به وی تقدیم کرد.

بن عیاد نیز ضمن قدردانی و ابلاغ سلام اعلام کرد که در اولین فرصت این دعوتنامه را به وزیر منعکس و اظهار امیدواری کرد که در اولین فرصت در سال جدید میلادی این سفر انجام و باعث تسریع و تقویت هر چه بیشتر روند روابط دو کشور شود.