سفیر ایران در تونس در دیدار با قائم مقام وزارت خارجه این کشور، دعوتنامه رسمی وزیر خارجه کشورمان از همتای تونسی‌اش را برای سفر به تهران، تقدیم وی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میرمسعود حسینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس، امروز و در غیاب وزیر امور خارجه تونس، در دیداری با محمد بن عیاد، قائم مقام وزارت امور خارجه این کشور، ضمن بحث و بررسی مسائل مورد علاقه طرفین و پیشرفت روابط به‌ویژه بعد از دیدار چند ماه قبل سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، دعوت رسمی مکتوب وی از محمد علی النفطی، وزیر خارجه تونس را به وی تقدیم کرد.

بن عیاد نیز ضمن قدردانی و ابلاغ سلام اعلام کرد که در اولین فرصت این دعوتنامه را به وزیر منعکس و اظهار امیدواری کرد که در اولین فرصت در سال جدید میلادی این سفر انجام و باعث تسریع و تقویت هر چه بیشتر روند روابط دو کشور شود.

برچسب ها: سفیر ایران در تونس ، تونس
خبرهای مرتبط
دیدار و گفت‌وگوی مدیر دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در عراق با سفیر ایران 
دیدار عراقچی و وزیر خارجه ونزوئلا در کامپالا
بقائی: جهان باید به بی‌کیفرمانی جنایتکاران جنگی و نسل‌کش پایان دهد
سفیر ونزوئلا در تونس: ایران نه در حرف بلکه در عمل حامی ملت‌های تحت ستم است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مجلس با کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه موافقت کرد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۲ آذر
رهبر انقلاب: زن، کارگزار خانه نیست، مدیر است/ اسلام بر رعایت کامل احترام زن تأکید دارد
ولایت فقیه؛ از نراقی و صاحب‌جواهر تا بازآفرینی حکومتی آن در اندیشه امام خمینی
قائم‌پناه: هیبریدی‌کردن موتور خودرو‌های داخلی آغاز شده است
پیامک رئیس‌جمهوری به مردم ایران
تصویب آیین‌نامه ممنوعیت تامین و ارتقای هرگونه موسسه آموزش عالی جدید
طحان نظیف: ۸۵۰ اثر علمی در همایش آزادی‌های مشروع به دبیرخانه رسید
پیش ثبت‌نام انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ۱۳ دی ماه آغاز می‌شود
حقوق هیچ قشری نباید نادیده گرفته شود
آخرین اخبار
عارف: برای ماندگاری جوانان نخبه کارگروهی در دولت تشکیل شده است
پیامک رئیس‌جمهوری به مردم ایران
نشست شورای اتحادیه بین‌المجالس جهانی در مجلس با قالیباف
پیش ثبت‌نام انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ۱۳ دی ماه آغاز می‌شود
آموزش حکمرانی و قانونگذاری به ۹۰۰ نفر در مدرسه حکمرانی شهید مدرس
رهبر انقلاب: زن، کارگزار خانه نیست، مدیر است/ اسلام بر رعایت کامل احترام زن تأکید دارد
کدخدایی: نیازمند روش‌های نوین برای تبیین مفهوم آزادی هستیم
قائم‌پناه: هیبریدی‌کردن موتور خودرو‌های داخلی آغاز شده است
تصویب آیین‌نامه ممنوعیت تامین و ارتقای هرگونه موسسه آموزش عالی جدید
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
مجلس با کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه موافقت کرد
حقوق هیچ قشری نباید نادیده گرفته شود
طحان نظیف: ۸۵۰ اثر علمی در همایش آزادی‌های مشروع به دبیرخانه رسید
ولایت فقیه؛ از نراقی و صاحب‌جواهر تا بازآفرینی حکومتی آن در اندیشه امام خمینی
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۲ آذر
وزیر کشور: دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند
عراقچی: صیانت از انسجام ملی لازمه موفقیت کشور در مواجهه با شرارت‌های دشمنان است
نامه مشترک ایران، روسیه و چین درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان بررسی موضوع ایران در شورای امنیت
قالیباف: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
جایگاه زن در تراز انقلاب اسلامی، امتداد خط فاطمی است
دیدار و گفت‌وگوی سفیر کشورمان با وزیر دربار کویت
تأکید رئیس‌جمهور عراق بر تقویت روابط با ایران