مدیر دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در عراق با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق ملاقات و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصلانوف، مدیر دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در عراق در دیدار با محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، در خصوص نحوه تقویت همکاری‌ها رایزنی کرد.

در این دیدار که به درخواست دفتر صلیب سرخ در محل سفارت انجام شد، سفیر کشورمان ضمن اشاره به استقبال جمهوری اسلامی ایران از هرگونه فعالیت بشردوستانه نهاد‌های بین‌المللی در ایران، بر رفتار و اقدام بیطرفانه و جدی صلیب سرخ در موضوعات انسان‌دوستانه در عرصه بین‌المللی تاکید کرد و باتوجه به وضعیت فاجعه‌بار انسانی در غزه، ورود و دخالت این نهاد جهت کاهش آلام و مشکلات فلسطینی‌ها را ضروری دانست و از تلاش‌ها و فعالیت‌های صلیب سرخ جهت کمک به کشف مفقودین جنگ ۸ ساله تحمیلی علیه کشورمان تقدیر کرد.

اصلانوف نیز ضمن تشریح بخشی از اقدامات نهاد متبوع خود طی چهار دهه گذشته در عراق، و تقدیر از همکاری‌های کشورمان و به ویژه مساعدت‌های اخیر که منجر به کشف و انتقال ۸۷ تن از مفقودین ایرانی و عراقی شده است، اظهار داشت که از هرگونه حمایت ایران از حقوق بشردوستانه استقبال می‌کند.

