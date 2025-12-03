باشگاه خبرنگاران جوان - این زن و شوهر اکنون در شیراز هریک به کار خود مشغولاند. آقای «ماکس» اشیای عتیقه را از زیر خاک به در میآورد و خانم «آگاتا» سرگرم نوشتن یک داستان جنایی است.
در آذر ۱۳۴۰، کیهان با هیجانی خاص خبر داد که «بانوی دلهره جهان» دوباره به ایران رسیده است؛ آگاتا کریستی، نویسندهای که میلیونها خواننده را با جنایتهای خیالیاش میخکوب کرده بود این دومین بار بود که به ایران میآمد. او پس از این ۴ بار دیگر هم به ایران آمد. در یکی از این سفرها نیز در تابستان سال ۴۵ محمدعلی سپانلو با او به گفتوگو نشست که این گفتوگو در مجله فردوسی منتشر شد. اما در این دومین سفرش در آذر ۱۳۴۰ ماهها در فارس ماند تا همزمان با حفاریهای شوهر باستانشناسش، داستانی تازه با «تم ایرانی» بنویسد. روایت حضور کریستی در شیراز ــ زنی که میگفتند بیش از هر زن دیگری در تاریخ، مردان جهان را ترسانده ــ حالا یک برش جذاب از پیوند ادبیات جنایی با تختجمشید و نقشرستم است. این گزارش کیهان به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۴۰ را بخوانید؛ لحظهای که ایران، الهامبخش تازهترین قتل مرموز ملکه جنایت شد.
آگاتا کریستی مشهورترین نویسنده داستانهای جنایی و پلیسی عصر حاضر و زنی که بیش از همه زنان تاریخ، مردان جهان را ترسانیده است، اکنون به اتفاق شوهر باستانشناس خود «ماکس مالوان» در ایران به سر میبرد.
این دومین باری است که خالق دلهره و هیجان و ترس و اضطراب به ایران سفر میکند.
یک بار در سال ۱۳۳۸ نویسنده توانا به اتفاق شوهرش در راه مسافرت به هندوستان و پاکستان چند روز در ایران اقامت کرد، ولی این بار مدت اقامت او در ایران طولانی است و در تمام مدتی که شوهرش به حفاری در خطه فارس اشتغال دارد «آگاتا» نیز در ایران به سر خواهد برد.
این زن و شوهر اکنون در شیراز هریک به کار خود مشغولاند. آقای «ماکس» اشیای عتیقه را از زیر خاک به در میآورد و خانم «آگاتا» سرگرم نوشتن یک داستان جنایی است که دارای تم ایرانی میباشد و حوادث آن در ایران و در خطه فارس روی میدهد.
آگاتا کریستی تاکنون چند بار محل کار باستانشناسان را برای داستانهای خود برگزیده است و این امر را بیشتر باید مربوط به کار شوهر او دانست.
باید دید این بار قهرمانان او در کدام گوشه تخت جمشید و نقش رستم دست به جنایت خواهند زد!
نویسنده زبردست داستانهای پلیسی و جنایی، ۷۷ سال قبل در یکی از شهرهای انگلستان به دنیا آمد، در آن وقت «آگاتا میلر» نام داشت و پس از چند سال در دنیای تفکرات کودکان خود به خلق داستانهای کودکانه پرداخت.
در دوران دبیرستان به قدرت تخیل عجیب خود پی برد و در سال ۱۹۱۵ نخستین داستان پلیسی خود را انتشار داد.
به دنبال این داستان که مورد توجه خوانندگان قرار گرفت، آگاتا تا امروز بیش از ۷۰ داستان نگاشته است که هریک در نوع خود بینظیر میباشد.
سال گذشته آگاتا در قراردادی که با کمپانی متروگلدوین مایر برای تهیه فیلم از داستانهایش منعقد کرد دو میلیون و هشتصد هزار دلار از این کمپانی دریافت کرد.
