پلیس روز چهارشنبه اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان بدترین آتش‌سوزی هنگ کنگ در دهه‌های اخیر به ۱۵۹ نفر افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پلیس روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از جستجوی تمام بلوک‌های مسکونی آسیب‌دیده، تعداد کشته‌شدگان بدترین آتش‌سوزی هنگ کنگ در دهه‌های اخیر به ۱۵۹ نفر افزایش یافته است. پلیس هشدار داد که این رقم ممکن است نهایی نباشد.

آتش‌سوزی هفته گذشته، ساختمان های وانگ فوک در منطقه تای پو در شمال شهر را در بر گرفت و به مرگبارترین آتش‌سوزی ساختمان مسکونی جهان از سال ۱۹۸۰ تبدیل شد.

پلیس اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان هنوز هم ممکن است تغییر کند، زیرا مأموران «استخوان‌های مشکوک انسان» پیدا کرده‌اند که نیاز به آزمایش پزشکی قانونی دارند.

سوگواران روز چهارشنبه همچنان به سمت پارک کوچکی در نزدیکی ساختمان‌های سوخته آمدند و صد‌ها دسته گل و یادداشت یادبود برای قربانیان - کوچکترین آنها یک کودک یک ساله و بزرگترین آنها ۹۷ ساله بود - قرار دادند.

به ساکنان تنها برج سالم روز چهارشنبه اجازه داده شد تا برای برداشتن وسایل خود به خانه برگردند.

مقامات پیش از این گفته بودند که آتش‌سوزی در این ملک که در حال بازسازی‌های اساسی بود، احتمالاً به دلیل استفاده از توری‌هایی که استاندارد‌های مقاومت در برابر آتش را رعایت نمی‌کردند، بدتر شده است.

شعله‌های آتش به سرعت سطوح بلوک‌های آپارتمانی را که با داربست‌های بامبو، توری‌های محافظ و تخته‌های فومی پوشانده شده بودند، پوشاند.

برنادت لین، وزیر توسعه روز چهارشنبه به تمام ساختمان‌های هنگ کنگ که تحت تعمیر و نگهداری اساسی بودند، دستور داد تا روز شنبه توری‌های خود را بردارند.

پلیس پیش از این در مجموع ۱۵ نفر، از جمله روسای شرکت‌های ساختمانی، را به ظن قتل غیرعمد دستگیر کرده بود. پلیس اعلام کرد که شش نفر دیگر به اتهام دیگری، به دلیل نقص عملکرد آژیر‌های آتش‌نشانی ملک در زمان آتش‌سوزی، دستگیر شده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: آتش سوزی ، هنگ کنگ
خبرهای مرتبط
ادامه خشم عمومی از آتش‌سوزی مرگبار هنگ‌کنگ و هشدار پکن به اخلالگران
شمار کشته‌‌های آتش‌سوزی مرگبار هنگ کنگ به ۱۴۶ نفر رسید
آتش‌سوزی مرگبار هنگ‌کنگ؛
تعداد کشته‌ها به ۹۴ نفر افزایش یافت/ مرگبارترین آتش‌سوزی هنگ‌کنگ در ۸۰ سال گذشته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توصیه سفارت روسیه در تهران به شهروندان روس
ادعای شهردار صهیونیست: «ایرانی‌ها به بت‌یام رسیده‌اند»
گنبد موشکی مشترک؛ پروژه دفاعی کشور‌های خلیج فارس
نقش ایران و ارمنستان در معماری انرژی برق منطقه
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
شام سه‌نفره هگست برای پوتین، ترامپ و زلنسکی
واکنش روسیه به تهدید ناتو برای حمله‌ی پیش‌دستانه
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ
اعتراف کلینتون: اسرائیل بدترین تصویر جهانی را دارد
تلاش عربستان و مصر برای جلوگیری از جنگ‌افروزی اسرائیل
آخرین اخبار
اتحادیه اروپا بسته مالی ۱۰۵ میلیارد دلاری برای اوکراین پیشنهاد داد
ازبکستان پس از چهار سال مرز افغانستان را بازگشایی می‌کند
مصر ادعای بازگشایی محدود گذرگاه رفح را تکذیب کرد
کرملین: ممنوعیت واردات گاز روسیه به اتحادیه اروپا روند کاهش قدرت این بلوک را «تسریع» خواهد کرد
ادعای فنلاند: صلح عادلانه در اوکراین بعید است
ترکیه: حملات اوکراین به دریای سیاه غیرقابل‌قبول است
مخالفت پکن با دخالت در امور ونزوئلا
مقام روس از جزئیات دیدار ویتکاف و کوشنر گفت
گنبد موشکی مشترک؛ پروژه دفاعی کشور‌های خلیج فارس
توصیه سفارت روسیه در تهران به شهروندان روس
شام سه‌نفره هگست برای پوتین، ترامپ و زلنسکی
کمک ۷۰۰ میلیون یورویی آلمان و نروژ به اوکراین
تلاش عربستان و مصر برای جلوگیری از جنگ‌افروزی اسرائیل
واکنش روسیه به تهدید ناتو برای حمله‌ی پیش‌دستانه
طرح جنجالی اروپا برای مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ
اعتراف کلینتون: اسرائیل بدترین تصویر جهانی را دارد
ادعای شهردار صهیونیست: «ایرانی‌ها به بت‌یام رسیده‌اند»
افزایش شانس السودانی برای دور دوم نخست‌وزیری
نقش ایران و ارمنستان در معماری انرژی برق منطقه
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
دمشق: جولان سرزمینی سوری است
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است