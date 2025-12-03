باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پلیس روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از جستجوی تمام بلوک‌های مسکونی آسیب‌دیده، تعداد کشته‌شدگان بدترین آتش‌سوزی هنگ کنگ در دهه‌های اخیر به ۱۵۹ نفر افزایش یافته است. پلیس هشدار داد که این رقم ممکن است نهایی نباشد.

آتش‌سوزی هفته گذشته، ساختمان های وانگ فوک در منطقه تای پو در شمال شهر را در بر گرفت و به مرگبارترین آتش‌سوزی ساختمان مسکونی جهان از سال ۱۹۸۰ تبدیل شد.

پلیس اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان هنوز هم ممکن است تغییر کند، زیرا مأموران «استخوان‌های مشکوک انسان» پیدا کرده‌اند که نیاز به آزمایش پزشکی قانونی دارند.

سوگواران روز چهارشنبه همچنان به سمت پارک کوچکی در نزدیکی ساختمان‌های سوخته آمدند و صد‌ها دسته گل و یادداشت یادبود برای قربانیان - کوچکترین آنها یک کودک یک ساله و بزرگترین آنها ۹۷ ساله بود - قرار دادند.

به ساکنان تنها برج سالم روز چهارشنبه اجازه داده شد تا برای برداشتن وسایل خود به خانه برگردند.

مقامات پیش از این گفته بودند که آتش‌سوزی در این ملک که در حال بازسازی‌های اساسی بود، احتمالاً به دلیل استفاده از توری‌هایی که استاندارد‌های مقاومت در برابر آتش را رعایت نمی‌کردند، بدتر شده است.

شعله‌های آتش به سرعت سطوح بلوک‌های آپارتمانی را که با داربست‌های بامبو، توری‌های محافظ و تخته‌های فومی پوشانده شده بودند، پوشاند.

برنادت لین، وزیر توسعه روز چهارشنبه به تمام ساختمان‌های هنگ کنگ که تحت تعمیر و نگهداری اساسی بودند، دستور داد تا روز شنبه توری‌های خود را بردارند.

پلیس پیش از این در مجموع ۱۵ نفر، از جمله روسای شرکت‌های ساختمانی، را به ظن قتل غیرعمد دستگیر کرده بود. پلیس اعلام کرد که شش نفر دیگر به اتهام دیگری، به دلیل نقص عملکرد آژیر‌های آتش‌نشانی ملک در زمان آتش‌سوزی، دستگیر شده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه