دختر ملی‌پوش موی‌تای: پیام رهبر انقلاب برایم از طلای المپیک هم با ارزش‌تر است + فیلم

مدال‌آور ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی اعلام کرد که با پیام رهبر انقلاب آرزویش برآورده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رقابت‌های بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی خانم فرشته حسن‌زاده، ورزشکار تیم ملّی موی تای بانوان ایران، موفق به کسب مدال نقره شد و پس از بازی فینال در گفت‌وگو با خبرنگار حاضر در سالن مسابقات گفت: «دوست داشتم که مدالم طلا بود و آن را تقدیم رهبر انقلاب می‌کردم، امیدوارم که مدال نقره من را پذیرا باشند.»

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در روزهای گذشته پس از دریافت پیام این بانوی ورزشکار خطاب به وی نوشتند: «سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید: از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد به‌نفس شماست دخترم.»

 

