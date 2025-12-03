باشگاه خبرنگاران جوان _ جلال امیری گفت: ۶ نفر از سرشبکه‌های باند سازمان‌یافته بهره‌کشی از کودکان در تکدی‌گری در شاهرود دستگیر شدند و این اقدام در قالب طرح ویژه سامان‌دهی اطفال در معرض آسیب انجام شد که طی آن ۲۸ نوزاد و کودک شناسایی و برای دریافت خدمات حمایتی و مراقبتی به مراکز تحت نظارت بهزیستی منتقل شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شاهرود بیان کرد: در پی صدور دستور قضایی برای برخورد جدی با باندهای سوءاستفاده‌کننده از کودکان، طرح سامان‌دهی نوزادان و کودکان در معرض آسیب در دو مرحله و با همکاری دستگاه‌های حمایتی و انتظامی در سطح شهرستان اجرا شد.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، صیانت از کودکان و جلوگیری از گرفتار شدن آنان در چرخه تکدی‌گری سازمان‌یافته است. در جریان اجرای این طرح، علاوه بر انتقال ۲۸ کودک به مراکز امن، سه مادر باردار نیز مورد حمایت قرار گرفتند و ۱۵ نفر از والدین به‌همراه کودکان به محل سکونت خود بازگردانده شدند.

دادستان شاهرود با اشاره به برخورد قضایی با عوامل این باندها گفت: ۶ نفر از سرشبکه‌ها و عاملان اصلی که با سوءاستفاده از افراد غیررشید آنان را به تکدی‌گری وادار می‌کردند، شناسایی، دستگیر و روانه زندان شدند.

امیری تاکید کرد: برخورد با سردستگان و عوامل پشت‌پرده تکدی‌گری بدون هیچ‌گونه مسامحه ادامه خواهد داشت و پیگیری‌ها تا زمانی که ریشه‌های این ناهنجاری در شهرستان شناسایی و خشکانده شود با شدت بیشتری دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با شبکه‌هایی که کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهند، بخشی از سیاست‌های پیشگیرانه دادگستری استان سمنان برای حفظ امنیت اجتماعی و حمایت از اطفال بی‌دفاع است.

دادستان شاهرود تصریح کرد: تکدی‌گری سازمان‌یافته از آسیب‌هایی است که مقابله با آن تنها با همکاری مستمر دستگاه‌های قضایی، انتظامی و حمایتی امکان‌پذیر است و این همراهی همچنان ادامه خواهد یافت.

منبع ایرنا