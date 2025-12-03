مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی استان قم گفت: در گذشته قم حدود ۱۱ هزار هکتار خاک حاصلخیز داشت که امروز تنها هزار هکتار زمین حاصلخیز در دشت جعفر آباد باقی مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسین احمدپور در مراسم دهمین کاروان ترویج بهره وری کشاورزی ویژه روز جهانی خاک در سالن شهرداری قم با بیان اینکه شهر قم در گذشته ۴ درصد خاک حاصلخیز و درجه یک در بلوار صدوق، منطقه سالاریه و برخی از باغهای قم وجود داشت که در اثر ساختمان سازی از بین رفته است گفت: میتوانستیم با مدیریت درست و توسعه شهر در ۹۶ درصد زمین غیر حاصلخیز، منابع خاکی ارزشمند، حاصلخیز و باغهای شهر را حفظ کنیم.
فرسایش ۲۰ تن در هکتار خاک در قم
وی با اشاره به اینکه فرسایش خاک در استان قم ۲۰ تن در هکتار است گفت: این مقدار ۲تا ۳ برابر متوسط جهانی است و این یک فاجعهای است که در زمینه فرسایش خاک در استان قم رخ داده است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: بیشتر خاکهای حاصلخیز استان با تغییر کاربری به خاک غیر حاصلخیز و مناطق شهری تبدیل شده است و در دهه،۶۰ خاک درجه یک شهر قم که بین ۱۰ تا ۱۱ هزار هکتار باغ بوده به ساختمان و واحدهای آپارتمانی تبدیل شده است.
احمدپور ادامه داد: موضوعی که آب و خاک قم را تهدید میکند، قطع حقابههای قم از رودخانههای قره چای و قمرود قم است. چرا که ۳۰ درصد خاک آب است و زمانی که آبِ خاک تامین نشود کل خاک نابود میشود که این موضوع ضرورت تامین حقابهها را نشان میدهد.
فرونشست دشت علی آباد و دشت دریاچه نمک
وی با اشاره به فرونشستها در دو نقطه استان قم در دشت علی آباد ساوه و دشت دریاچه نمک گفت: تمام فرونشستهایی که در استان قم رخ میدهد به دلیل قطع حقابههای رودخانههای قم بوده که باعث ازبین رفتن خاک استان شده است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی استان قم افزود: خاک حاصلخیز در کشور را بین ۲ تا ۳ درصد عنوان کرد و گفت: در استان قم خاک درجه یک و دو ۱ درصد از سطح زمینهای استان را شامل میشود و ما بقی خاک استان هم خاک فقیر و درجه سه و چهار است.
احمد پور تاکید کرد: برای افزایش بهره وری در موضوع خاک نیاز به کار همه جانبه و چند بخشی است و تنها منابع طبیعی و جهاد کشاورزی نمیتواند در این موضوع عمل نماید و باید همه دستگاهها با محوریت استانداری برای حفظ خاک در استان اقدام کنند.
وی با بیان اینکه ۹۹ درصد غذا در استان از راه خاک تهیه میشود که اهمیت حفظ خاک را دو چندان میکند؛ گفت: در دنیا ۷۰ درصد غذا از طریق خاک و ۳۰ درصد هم با استفاده از فناوری از روشهای بدون خاک تهیه میشود
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اهمیت حاصلخیزی خاک در استان افزود: قانون حفاظت خاک در سال ۹۸ ابلاغ شده و در سال ۱۴۰۲ این قانون اجرایی شده است و در کنار تعیین وظایف ادارات باید برنامههای مدون هم تدوین شود.
احمدپور افزود: در شرق قم، دشت جعفر اباد و غرب قم خاک حاصلخیز داریم که برای کشت کشاورزی بسیار مناسب هستند و باید برای حفظ خاک وحاصلخیزی این منطقه تلاش کرد.
وی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از فرسایش خاک بر حفظ سطح زیر کشت تاکید کرد و گفت: با اقدامات حمایتی از خاک باید جلوی فرسایشهای آبی، بادی و فرسایشهای ناشی از اقدامات انسانگرفته شود و با ترویج همگانی و آموزش نسلهای آینده و بیابان زدایی بتوانیم جلوی فرسایش خاک را بگیریم.
منبع:صدا و سیما