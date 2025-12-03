باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- مهدی سیفی باغی خانی اظهار داشت: ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان برگردد و در مناطق معدنی هزینه شود؛ معادن ۱۰۰ درصد حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند؛ اما بازگشت این پول از خزانه کامل نبوده و تأخیر داشته است.

وی افزود: باید سازمان برنامه و بودجه تخصیص‌ها را به استان بازگرداند.

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: هر مقدار از مبالغ بازگردانده شده تا امروز عمدتاً صرف ایجاد زیرساخت‌هایی مانند راه شده است.

ظرفیت ۶۰۰ میلیارد تومانی که هنوز روی زمین مانده

سیفی باغی خانی ادامه داد: در سفر وزیر و رئیس جمهور، تخصیص ۶۰۰ میلیارد تومان برای زیر ساخت‌های معدنی مصوب شده و با پیگیری نمایندگان، از جمله آقای شیخی زاده، قابل تحقق است.

وی با اشاره به اینکه در قانون معادن مسئولیت اجتماعی پیش بینی نشده است، گفت: مسئولیت اجتماعی قانون نانوشته است، اما اغلب بهره برداران پای کار بوده‌اند و در مسیر یخی کمال ۵ کیلومتر جاده، زیرسازی، اصلاح مسیر و پل سازی توسط خود بهره بردار انجام شده است.

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان تأکید کرد که موضوع یک درصد، تحت عنوان ماده ۴۸ قانون برنامه در حال طی فرآیند قانونی است و یادآور شد: بخشی از موارد بررسی و تصویب اولیه شده و در انتظار تشکیل شورای معادن استان هستیم تا از محل یک درصد، هزینه کرد برای اخی کمال انجام شود.