معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان، با تأکید بر اینکه معادن به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند، گفت: معادن ۱۰۰ درصد حقوق دولتی را پرداخت کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- مهدی سیفی باغی خانی اظهار داشت: ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان برگردد و در مناطق معدنی هزینه شود؛ معادن ۱۰۰ درصد حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند؛ اما بازگشت این پول از خزانه کامل نبوده و تأخیر داشته است.

وی افزود: باید سازمان برنامه و بودجه تخصیص‌ها را به استان بازگرداند.

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: هر مقدار از مبالغ بازگردانده شده تا امروز عمدتاً صرف ایجاد زیرساخت‌هایی مانند راه شده است.

ظرفیت ۶۰۰ میلیارد تومانی که هنوز روی زمین مانده

سیفی باغی خانی ادامه داد: در سفر وزیر و رئیس جمهور، تخصیص ۶۰۰ میلیارد تومان برای زیر ساخت‌های معدنی مصوب شده و با پیگیری نمایندگان، از جمله آقای شیخی زاده، قابل تحقق است.

وی با اشاره به اینکه در قانون معادن مسئولیت اجتماعی پیش بینی نشده است، گفت: مسئولیت اجتماعی قانون نانوشته است، اما اغلب بهره برداران پای کار بوده‌اند و در مسیر یخی کمال  ۵ کیلومتر جاده، زیرسازی، اصلاح مسیر و پل سازی توسط خود بهره بردار انجام شده است.

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان تأکید کرد که موضوع یک درصد، تحت عنوان ماده ۴۸ قانون برنامه در حال طی فرآیند قانونی است و یادآور شد: بخشی از موارد بررسی و تصویب اولیه شده و در انتظار تشکیل شورای معادن استان هستیم تا از محل یک درصد، هزینه کرد برای اخی کمال انجام شود.

برچسب ها: کردستان ، صمت ، معادن
خبرهای مرتبط
جریمه ۱۳۰ میلیارد تومانی واحد‌های صنفی متخلف در کردستان
کردستان؛ پنجمین قطب معدنی کشور در مسیر هوشمندسازی معادن و جهش تولید
واریز بیش از ۱۲ هزارمیلیارد ریال به خزانه دولت از محل فروش جایگاه‌های مرزی منطقه کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واژگونی تانکر ۲۵ هزار لیتری مازوت در محور قروه–بیجار؛ آلودگی اراضی کشاورزی و باغ‌های خسروآباد
کسب ۳ مدال برنز ووشوکاران کردستانی در رقابت‌های قهرمانی و انتخابی تیم ملی
تأکید فرماندار سنندج بر لزوم برنامه‌محوری و بی‌طرفی در فرآیند انتخابات شورا‌ها
کردستان میزبان جشن‌های شب یلدا
تعیین‌تکلیف ۳۲ هکتار از اراضی صنعتی راکد کردستان در کارگروه ماده ۴۸
اجرای پویش ملی «من هم تست اچ‌آی‌وی انجام می‌دهم» در کردستان
تحقق ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن در کردستان
آخرین اخبار
تحقق ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن در کردستان
کردستان میزبان جشن‌های شب یلدا
واژگونی تانکر ۲۵ هزار لیتری مازوت در محور قروه–بیجار؛ آلودگی اراضی کشاورزی و باغ‌های خسروآباد
اجرای پویش ملی «من هم تست اچ‌آی‌وی انجام می‌دهم» در کردستان
تعیین‌تکلیف ۳۲ هکتار از اراضی صنعتی راکد کردستان در کارگروه ماده ۴۸
تأکید فرماندار سنندج بر لزوم برنامه‌محوری و بی‌طرفی در فرآیند انتخابات شورا‌ها
کسب ۳ مدال برنز ووشوکاران کردستانی در رقابت‌های قهرمانی و انتخابی تیم ملی