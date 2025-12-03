سردار فدوی گفت: اگر هر دشمنی بخواهد امنیت ما را تهدید کند، با همه توان با آنها برخورد خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار فدوی در آیین تکریم و معارفه‌ فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، با اشاره به جایگاه ویژه استان هرمزگان، این منطقه را یکی از حساس‌ترین نقاط جغرافیایی کشور و دروازه حیاتی تأمین انرژی جهان خواند که سپاه پاسداران با قدرت از آن حراست می‌کند.

وی، انتقال ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی را هدفی مهم دانست که از زمان رهبری امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ کلید خورده و اکنون در سراسر کشور جریان دارد.

سردار فدوی اظهار کرد: سپاه پاسداران مجموعه‌ای است که بیشترین ارتباط را با مردم دارد و مهم‌ترین وظایف آن خدمت‌رسانی به مردم و مقابله با دشمنان، به‌ویژه آمریکاست.

جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران با بیان اینکه ماموریت‌های سپاه دائمی و شبانه‌روزی است، اظهار کرد: همه فعالیت‌های این نهاد در حوزه خدمت‌رسانی حکم عبادت را داشته و ابعاد آن روز به روز گسترده‌تر شده است.

وی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی سپاه در سازندگی کشور، تاکید کرد: آبرسانی، اجرای طرح‌های عمرانی، کشاورزی، آبخیزداری و احیای قنات‌ها با سرعت و جدیت در دستور کار سپاه قرار دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه با گرامیداشت یاد شهدای استان هرمزگان که بخش قابل توجهی از آن‌ها متعلق به لشکر ثارالله هستند، خاطرنشان کرد که این استان در طول ۱۳ روز، بیشترین اعزام نیرو به جبهه‌های دفاع مقدس را ثبت کرده است.

سردار فدوی نقش سپاه هرمزگان را در ماموریت‌های دریایی، زمینی و هوایی، عملیاتی و پشتیبانی توصیف کرد و افزود: نیروهای استانی مستقیم در اجرای مأموریت‌ها و خدمت‌رسانی فعال هستند.

سردار فدوی بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز تاکید کرد و گفت: روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کند و جهان به انرژی خلیج فارس نیازمند است؛ اهمیتی که در سال‌های آینده نیز افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به جایگاه ایران و قطر در ذخایر گازی جهان، تصریح کرد: همه دنیا می‌دانند که هیچ کشوری قادر به کم‌رنگ کردن نقش تنگه هرمز نیست و سپاه پاسداران با قدرت تمام، از این منطقه راهبردی در حوزه‌های دریایی، زمینی و هوایی حراست می‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه در پایان، تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در منطقه را مورد توجه قرار داد و به صراحت اعلام کرد: اگر هر دشمنی بخواهد امنیت ما را تهدید کند، با همه توان با آنها برخورد خواهیم کرد.

وی آمریکا و رژیم صهیونیستی را عامل اصلی ناامنی در جهان و منشأ درگیری‌ها در خلیج فارس و آمریکای لاتین دانست و افزود: این کشورها طی سال‌های گذشته حتی یک پیروزی نیز به دست نیاورده‌اند.

