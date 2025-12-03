در هفته چهارم لیگ برتر والیبال، استقلال گنبدکاووس در مصاف با رازین پلیمر به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - تیم استقلال گنبد امروز میزبان رازین پلیمر در سالن المپیک این شهر بود.

گنبدی‌ها در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا در چهارمین دیدار خود نخستین برد در ست را تجربه کنند، اما در ست دوم ورق برگشت و رازین ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید و دو تیم در ست شماری یک بر یک شدند.

شاگردان مرتضی هداوندی در ست سوم نیز ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا در آستانه یک برد ارزشمند در گنبد قرار گیرند.

در ست چهارم این دیدار که ۴۵ دقیقه طول کشید، ۲۹ بر ۲۷ به سود استقلال گنبد به پایان رسید تا جدال زیبای دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود.

