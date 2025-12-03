باشگاه خبرنگاران جوان - «کرامت ویسکرمی» درباره مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی گفت: بر اساس جزء (۲) بند «ت» تبصره (۳) این قانون، وزارت نفت از طریق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مکلف شده تا با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند که آییننامه اجرایی این مصوبه باید از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه و حداکثر در مدت دو ماه از زمان لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برسد.
وی با بیان اینکه از زمان ابلاغ این تکلیف قانونی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی پیگیر تدوین آییننامه بوده و نشستهای کارشناسی و مدیریتی متعددی در سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اقتصاد دولت برگزار شده است، تصریح کرد: در این نشستها، نظرات کارشناسی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ارائه شد و پیشنویسهای مختلف آییننامه مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام پس از برگزاری چند نشست در کمیسیون اقتصاد دولت، چه در کمیتههای فرعی و چه در کمیسیون اصلی، پیشنویس آییننامه اجرایی نهایی و مقرر شد برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر اینکه تا این لحظه آییننامه اجرایی ابلاغ نشده است و هر زمان که این آییننامه از سوی هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شود، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بر اساس تکالیف و تعهدات مندرج در این ابلاغیه اقدام خواهد کرد، گفت: این اقدام یک الزام قانونی است و حتماً باید انجام شود، از این رو در صورت ابلاغ آییننامه اجرایی به تکالیف خود عمل میکنیم.
ویسکرمی با اعلام اینکه زیرساختهای سامانه هوشمند سوخت بهمنظور انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی، چه از نظر سختافزاری و چه نرمافزاری، بررسی و آماده شده است، یادآور شد: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در کنار پیگیریهای قانونی، اقدامهای لازم برای تطبیق سامانه هوشمند سوخت با الزامهای جدید را انجام داده است و آمادگی کامل برای اجرای مصوبه را دارد.