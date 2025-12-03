سی‌ان‌ان:

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سی‌ان‌ان با استناد به تحقیقات خود گزارش داد که نظامیان اسرائیلی با استفاده از بولدوزر اجساد ساکنان غزه را که به دنبال غذا بودند در گور‌های بی‌نشان دفن می‌کنند و بدین ترتیب قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند.

این کانال تلویزیونی خاطرنشان کرد که این افراد فلسطینی‌های صلح‌جویی بودند که هنگام تلاش برای رسیدن به محل‌های توزیع کمک‌های بشردوستانه در جستجوی غذا کشته شدند. به طور خاص، طبق گزارش سی‌ان‌ان، چنین گور‌های بی‌نشانی در منطقه گذرگاه زیکیم در نوار غزه وجود دارند؛ جایی که کمک‌های بشردوستانه تحت برنامه جهانی غذای سازمان ملل توزیع می‌شد.

این کانال تلویزیونی در تحقیقات خود به عکس‌ها، فیلم‌ها و تصاویر ماهواره‌ای که مطالعه کرده است و همچنین مصاحبه با شاهدان از هر دو طرف فلسطینی و نظامیان سابق اسرائیلی اشاره کرد.

سی‌ان‌ان به نقل از وکلا خاطرنشان کرد که «عمل بدرفتاری با اجساد [فلسطینی‌ها] و انتقال با بولدوزر به گور‌های بی‌نشان می‌تواند ناقض قوانین بین‌المللی باشد.»

بر اساس این قانون، طرف‌های درگیر باید اجساد را به گونه‌ای دفن کنند که امکان پیدا کردن و شناسایی آنها وجود داشته باشد. در عین حال، آسیب رساندن عمدی به اجساد به گونه‌ای که قابل شناسایی نباشند، ممکن است طبق کنوانسیون‌های ژنو جنایت جنگی محسوب شود.

سی‌ان‌ان تأکید کرد که مقامات ارتش رژیم صهیونیستی استفاده از بولدوزر برای دفن اجساد فلسطینیان در گور‌های بی‌نشان را انکار کردند. آنها ادعا کردند که تجهیزات سنگین ساختمانی در منطقه زیکیم فقط برای عملیات معمول، از جمله رفع تهدیدات، استفاده می‌شود.