سی‌ان‌ان با استناد به تحقیقات خود گزارش داد که نظامیان اسرائیلی با استفاده از بولدوزر اجساد ساکنان غزه را که به دنبال غذا بودند در گور‌های بی‌نشان دفن می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سی‌ان‌ان با استناد به تحقیقات خود گزارش داد که نظامیان اسرائیلی با استفاده از بولدوزر اجساد ساکنان غزه را که به دنبال غذا بودند در گور‌های بی‌نشان دفن می‌کنند و بدین ترتیب قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند.

این کانال تلویزیونی خاطرنشان کرد که این افراد فلسطینی‌های صلح‌جویی بودند که هنگام تلاش برای رسیدن به محل‌های توزیع کمک‌های بشردوستانه در جستجوی غذا کشته شدند. به طور خاص، طبق گزارش سی‌ان‌ان، چنین گور‌های بی‌نشانی در منطقه گذرگاه زیکیم در نوار غزه وجود دارند؛ جایی که کمک‌های بشردوستانه تحت برنامه جهانی غذای سازمان ملل توزیع می‌شد.

 این کانال تلویزیونی در تحقیقات خود به عکس‌ها، فیلم‌ها و تصاویر ماهواره‌ای که مطالعه کرده است و همچنین مصاحبه با شاهدان از هر دو طرف فلسطینی و نظامیان سابق اسرائیلی اشاره کرد.

سی‌ان‌ان به نقل از وکلا خاطرنشان کرد که «عمل بدرفتاری با اجساد [فلسطینی‌ها] و انتقال با بولدوزر به گور‌های بی‌نشان می‌تواند ناقض قوانین بین‌المللی باشد.» 

بر اساس این قانون، طرف‌های درگیر باید اجساد را به گونه‌ای دفن کنند که امکان پیدا کردن و شناسایی آنها وجود داشته باشد. در عین حال، آسیب رساندن عمدی به اجساد به گونه‌ای که قابل شناسایی نباشند، ممکن است طبق کنوانسیون‌های ژنو جنایت جنگی محسوب شود.

سی‌ان‌ان تأکید کرد که مقامات ارتش رژیم صهیونیستی استفاده از بولدوزر برای دفن اجساد فلسطینیان در گور‌های بی‌نشان را انکار کردند. آنها ادعا کردند که تجهیزات سنگین ساختمانی در منطقه زیکیم فقط برای عملیات معمول، از جمله رفع تهدیدات، استفاده می‌شود.

برچسب ها: جنگ غزه ، گور جمعی
خبرهای مرتبط
مصر ادعای بازگشایی محدود گذرگاه رفح را تکذیب کرد
تلاش عربستان و مصر برای جلوگیری از جنگ‌افروزی اسرائیل
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
خدایا اینا دیگه چه موجوداتی که خلق کردی
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
وای خدایا عجب صبری خدا دارد
۲
۳
پاسخ دادن
توصیه سفارت روسیه در تهران به شهروندان روس
ادعای شهردار صهیونیست: «ایرانی‌ها به بت‌یام رسیده‌اند»
گنبد موشکی مشترک؛ پروژه دفاعی کشور‌های خلیج فارس
نقش ایران و ارمنستان در معماری انرژی برق منطقه
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
شام سه‌نفره هگست برای پوتین، ترامپ و زلنسکی
واکنش روسیه به تهدید ناتو برای حمله‌ی پیش‌دستانه
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ
تلاش عربستان و مصر برای جلوگیری از جنگ‌افروزی اسرائیل
اعتراف کلینتون: اسرائیل بدترین تصویر جهانی را دارد
آخرین اخبار
مجارستان: اروپا به اوکراین اجازه نمی‌دهد به توافق برسد
آمریکا تحریم‌هایی مرتبط با ونزوئلا اعمال کرد
نظامیان اسرائیلی پیکر ساکنان غزه را که به دنبال غذا بودند با بولدوزر دفن کردند
شمار کشته‌شدگان آتش‌سوزی هنگ کنگ به ۱۵۹ نفر رسید
گوترش: پایان جنگ روسیه و اوکراین باید طبق قوانین بین‌المللی باشد
اتحادیه اروپا بسته مالی ۱۰۵ میلیارد دلاری برای اوکراین پیشنهاد داد
ازبکستان پس از چهار سال مرز افغانستان را بازگشایی می‌کند
مصر ادعای بازگشایی محدود گذرگاه رفح را تکذیب کرد
کرملین: ممنوعیت واردات گاز روسیه به اتحادیه اروپا روند کاهش قدرت این بلوک را «تسریع» خواهد کرد
ادعای فنلاند: صلح عادلانه در اوکراین بعید است
ترکیه: حملات اوکراین به دریای سیاه غیرقابل‌قبول است
مخالفت پکن با دخالت در امور ونزوئلا
مقام روس از جزئیات دیدار ویتکاف و کوشنر گفت
گنبد موشکی مشترک؛ پروژه دفاعی کشور‌های خلیج فارس
توصیه سفارت روسیه در تهران به شهروندان روس
شام سه‌نفره هگست برای پوتین، ترامپ و زلنسکی
کمک ۷۰۰ میلیون یورویی آلمان و نروژ به اوکراین
تلاش عربستان و مصر برای جلوگیری از جنگ‌افروزی اسرائیل
واکنش روسیه به تهدید ناتو برای حمله‌ی پیش‌دستانه
طرح جنجالی اروپا برای مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ
اعتراف کلینتون: اسرائیل بدترین تصویر جهانی را دارد
ادعای شهردار صهیونیست: «ایرانی‌ها به بت‌یام رسیده‌اند»
افزایش شانس السودانی برای دور دوم نخست‌وزیری
نقش ایران و ارمنستان در معماری انرژی برق منطقه
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
دمشق: جولان سرزمینی سوری است
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد