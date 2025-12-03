باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که تحریمهایی را علیه افراد مرتبط با یک سازمان ونزوئلایی به نام «ترن د آراگوا» و یک نهاد واقع در آمریکای جنوبی اعمال میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا این نهاد را به انجام اعمال خلاف قانون متهم کرده و مدعی شد: «عملیات قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان شبکه ترن د آراگوا مدتهاست که تهدیدی جدی برای ملت ما محسوب میشود.»
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ماههای اخیر تنشها با ونزوئلا را تشدید کرده و حملات خود به نیکولاس مادورو، رئیس جمهور این کشور را به شدت افزایش داده است. ترامپ ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر متهم میکند.
طبق گزارشهای رسانهها، ترامپ روز دوشنبه با تیم امنیت ملی خود دیدار کرد تا در مورد «مراحل بعدی» در مورد ونزوئلا بحث کند. در همین حال، ادامه استقرار تجهیزات نظامی واشنگتن در منطقه کارائیب، نگرانیهایی را در مورد احتمال جنگ ایجاد کرده است.
ونزوئلا در چند هفته گذشته به طور منظم رزمایشهای نظامی را برای آمادگی در برابر هرگونه حمله احتمالی انجام داده است.
منبع: رویترز