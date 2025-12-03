باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که رژیم اسرائیل درگیر پرهزینه‌ترین جنگ‌های سال‌های اخیر بوده اسناد بودجه‌ای نشان می‌دهد دولت نتانیاهو برای تأمین هزینه‌های جنگ بی سر و صدا دست در جیب مردم کرده و خانواده‌های اسرائیلی را به شکل پنهان فقیرتر می‌کند.

در حالی که مقامات اقتصادی اسرائیل بارها اعلام کرده‌اند برنامه‌ای برای افزایش مالیات ندارند، واقعیت‌های تازه‌ای که از دل بودجه‌های سال‌های آینده بیرون آمده، از افزایش سنگین و پنهان مالیات بر دوش خانواده‌های اسرائیلی حکایت دارد.

وبگاه اقتصادی کالکالیست در گزارشی افشاگرانه اعلام کرده سیاست‌های مالی وزیر دارایی، بزالل اسموتریچ، به شکلی طراحی شده که بدون اعلام رسمی افزایش مالیات، هر خانواده اسرائیلی را طی سه سال آینده با هزینه‌ای بیش از ۷ هزار دلار روبه‌رو می‌کند؛ رقمی که برای یک خانواده با درآمد متوسط، ضربه‌ای جدی به قدرت معیشتی محسوب می‌شود.

این روند در شرایطی اجرا می‌شود که دولت اسرائیل از کاهش هزینه‌های سیاسی، بودجه‌های ائتلافی و وزارتخانه‌های غیرضروری سر باز می‌زند، اما فشار اصلی را به طبقه کارمند، حقوق‌بگیر و خانواده‌های متوسط منتقل کرده است. به زبان ساده، دولت راه آسان‌تر را انتخاب کرده: خالی کردن خزانه مردم به‌صورت بی‌صدا و تدریجی.