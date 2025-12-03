سرپرست شرکت شهر فرودگاهی گفت: بازآفرینی ترمینال ۱ حداکثر در مدت یک سال به انجام خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رامین کاشف آذر سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در جلسه انتخاب طرح برتر بازآفرینی ترمینال ۱ فرودگاه امام با بیان اینکه فرودگاه امام پیشانی کشور است، افزود: در دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی فرودگاهها زیرساختی برای حمل و نقل و جابهجایی بار و مسافر بودند، اما از دهه ۸۰ میلادی به بعد، به فرودگاهها به عنوان محل کسب و کار و افزایش درآمد نگاه شد؛ لذا مدلهای طراحی فرودگاهها و ترمینالها به عنوان بستر کسب و کار تغییر یافت.
سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خاطرنشانکرد: از سال ۲۰۰۰ به بعد، نگاهها و دیدگاههای انسانشناسانه در فرودگاهها حاکم شد و از منظر انسان شناسی نیازها و درآمدزاییها طراحی و تعریف شد، به طوری که افرادی که خدمات فرودگاهی دریافت میکنند رضایت خاطر داشته باشند.
وی ادامه داد: از سال ۲۰۱۵ به بعد فرودگاهها نقش ملی و برندینگ بر عهده گرفتند، به طوری که به محلی برای به تصویر کشیدن استراتژیهای فعلی و عادی کشورها و تبلیغ آنها تبدیل شدند.
کاشف آذر خاطرنشان کرد: این پروژه و بازآفرینی ترمینال ۱ فرودگاه امام، خواسته وزیر راه و شهرسازی است و تاکید داشت که باید کاری کنیم مردم همین که وارد ترمینال میشوند حالشان خوب شود.
وی افزود:طراحی مجدد و بازآفرینی ترمینال یک این فرودگاه در دستور کار است تا شاهد فضای مطلوبتری برای خدمات رسانی به مسافران باشیم.
وی افزود:از آنجایی که ترمینال ۱ فرودگاه امام همواره زیر بار مسافر است، به روز رسانی آن زمان بر خواهد بود.
او گفت:تاکنون با بیش از ۱۰ شرکت طراح مذاکراتی در همین زمینه انجام شده که برخی از آنها طرحهای خود را نیز ارائه دادهاند.پس از ارائه همه طرحها، با انجام فرآیند داوری بهترین طرح برای اجرا گزینش خواهد شد.
وی افزود:این مهم در چند فاز تعریف و انجام خواهد شد تا این فرودگاه که پیشانی کشور بوده و همه مسافران خارجی و داخلی آن را میبینند، در شان نام معمار کبیر انقلاب و در شان ایران باشد.
کاشف آذر در خاتمه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با مشخص شدن طرح نهایی بازآفرینی ترمینال ۱ فرودگاه امام، اسناد مناقصه آن منتشر خواهد شد و به احتمال زیاد از تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ میتوان کار را آغاز کرد.
وی بیان داشت: بین ۱۰ تا ۱۵ هزار متر مربع ظرفیت بلا استفاده در فاز نخست به مدار میآید، روی ستونها به عنوان یکی از المانهای اصلی این فاز کار خواهد شد و علاوه بر آن گیتهای امنیتی سریعاً ساخته شده و یکپارچه میشود. همچنین پل ارتباطی بر اساس مدل مفهومی جدید اصلاح خواهد شد.
سرپرست شرکت شهر فرودگاهی خاطرنشان کرد: بازآفرینی ترمینال ۱ حداکثر در مدت یک سال به انجام خواهد رسید.
وی همچنین در خصوص ترمینال سلام اظهار داشت: هرچند چارچوب مفهومی ترمینال سلام عوض نخواهد شد، اما تا نوروز آینده روح رنگ و جلوههای آن تغییر کرده و مبلمان ترمینالی به آن اضافه میشود.
کاشف آذر از راهاندازی «ترمینال گالری» در ترمینال سلام خبر داد و گفت: در این زمینه با مذاکره با گالریها و موزههای مختلف کشور آغاز شده اس
وی همچنین از اضافه شدن فضای سبز به ترمینال سلام خبر داد.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در نشست بازطراحی مفهومی معماری داخلی ترمینال یک فرودگاه، به عنوان عضو هیات ژوری اظهار داشت: در جمع معماران هر زمان که میخواهیم مثالی برای ارتباط حمل و نقل و معماری ارائه دهیم، از کاروانسراها یاد میکنیم؛ چرا که کاروانسراها نمونهای از معماری ایرانی هستند که برای راه ساخته شدهاند.
وی افزود: پیوند بین راه و شهرسازی روایت درازی دارد و معماری و حمل و نقل همواره با یکدیگر رابطهای ناگسستنی دارند.
گلپایگانی با اشاره به حضور خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی در وزارتخانه به عنوان یک معمار، تصریحکرد: با حضور وی، اتفاقات مهمی در حوزه طراحی فضاها و زیرساختها رخ داده است که یکی از آنها تاکید بر بازطراحی ترمینال یک فرودگاه است.
وی در پایان تأکید کرد: فضاهای معماری که ساخته میشوند، نمود تمدن یک کشور هستند و اگر بخواهیم میزان پیشرفت و دستاوردهای یک کشور را ارزیابی کنیم، یکی از بهترین شاخصها برای این کار، معماری آن کشور است.
گفتنی است عبدالرضا گلپایگانی، عضو هیات ژوری طرح مشارکت ایدهپردازی بازطراحی مفهومی معماری داخلی ترمینال ۱، درحال حاضر مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران است و مولف و پژوهشگر کتب تخصصی و استاد دانشگاههای تهران، هنر اصفهان، بینالمللی امام خمینی قزوین و شهید رجائی تهران است.
شهر فرودگاهی امام باید بازتابدهنده تاریخ و فرهنگ ایران باشد
در این جلسه، محمود گلابچی، چهره ماندگار معماری و عضو هیات ژوری طرح مشارکت ایدهپردازی بازطراحی مفهومی معماری ترمینال ۱، با اشاره به پیشینه غنی معماری ایرانی گفت: فرودگاه امام باید بازتابدهنده تاریخ، فرهنگ و باورهای این سرزمین باشد.
وی تاکید کرد: امروز زمان آن رسیده است که با ارتقای زیباییشناسی و بهبود فرآیندهای مسافری، احساس امنیت و آرامش روانی در مسافران تقویت شود.