یک محموله ۱۰ تنی کارتن قاچاق مخصوص پیتزا به ارزش ۶ میلیارد ریال در گمرک پرویزخان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در این رابطه گفت: در چهارچوب شیوه نامه اجرایی پلیس گمرک، خودروهای موجود در پایانه مرزی پرویزخان توسط اکیپ های گشتی ایستگاه انتظامی گمرک پرویز خان مورد بررسی قرار گرفته و یک دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق شناسایی شد.

سرهنگ «فرامرز منصوری» افزود: در بازرسی بعمل آمده از این خودرو، ۱۰ تن کارتن قاچاق مخصوص پیتزا کشف شد که ارزش آن برابر اعلام کارشناسان ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه با اشاره به دستگیری یک نفر در این راستا، برخورد با پدیده شوم قاچاق را از مهمترین برنامه های این پلیس برشمرد و تصریح کرد: نقش مردم در پیشبرد این برنامه ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

او گفت: مردم می توانند با شماره گیری ۳۰۱۱۰ اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا وارز و انبارهای احتکار با ما در میان بگذارند.

منبع ایرنا