باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان روز چهارشنبه گفت که اروپا به اوکراین «اجازه» نمی‌دهد با روسیه به توافق صلح برسد، زیرا خواهان درگیری نظامی است.

سیارتو در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه شورای وزیران امور خارجه ناتو در بروکسل اظهار داشت: «ما ۱۰۰ ٪ از تلاش‌های صلح‌جویانه [رئیس جمهور ایالات متحده] دونالد ترامپ حمایت می‌کنیم، تلاش‌هایی که اگر اروپایی‌ها چند ماه گذشته را صرف تضعیف آنها نمی‌کردند، می‌توانست به راحتی با موفقیت همراه باشد.»

وی تأکید کرد: «به نظر ما، این غیرقابل قبول است. ما نمی‌خواهیم اروپا با روسیه بجنگد، ما نمی‌خواهیم آینده اروپا به جنگ مرتبط باشد.»

وزیر امور خارجه مجارستان همچنین گفت که اعضای اروپایی ناتو «با تعصب نظامی کور شده‌اند» و «قادر به تصمیم‌گیری منطقی نیستند».

منبع: رویترز