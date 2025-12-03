مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از روز جمعه تا یکشنبه در اغلب مناطق کشور جوی آرام حاکم است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، ارتفاعات استانهای قزوین، البرز، تهران، شمال خراسان جنوبی، جنوب استانهای یزد و اصفهان، برخی مناطق استانهای سمنان، چهارمحال و بختیاری، شمال استانهای خوزستان و فارس، بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و در مناطق مستعد تگرگ رخ می دهد.
وی ادامه داد: فردا پنجشنبه برای استانهای ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، ارتفاعات البرز شرقی، هرمزگان و جزایر خلیجفارس، بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیشبینی میشود.
او بیان کرد: از روز جمعه تا یکشنبه در اغلب مناطق کشور جوی آرام حاکم است.طی دو روز آینده دریای خزر مواج است.
وی افزود: امشب آسمان تهران کمی تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و افزایش باد با احتمال رگبار و رعدوبرق است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۳ و حداقل دمای آن به ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.