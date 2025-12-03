مهمان ویژه حسینیه امام خمینی (ره) چه گفت؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - فهیمه‌سادات هاشمی‌تبار، دانشجوی دانشگاه شریف و جانباز دهه هشتادی دفاع مقدس ۱۲ روزه و فرزند دانشمند شهید سید علی اصغر هاشمی‌تبار، از خواسته پدر و مادر شهیدش می‌گوید.