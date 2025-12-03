باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مهمان ویژه حسینیه امام خمینی (ره) چه گفت؟ + فیلم

بخشی از صحبت‌های فهیمه سادات هاشمی تبار، نخبه مجروح جنگ ۱۲ روزه در مراسم ویژه حسینیه امام خمینی (ره) را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - فهیمه‌سادات هاشمی‌تبار، دانشجوی دانشگاه شریف و جانباز دهه هشتادی دفاع مقدس ۱۲ روزه و فرزند دانشمند شهید سید علی اصغر هاشمی‌تبار، از خواسته پدر و مادر شهیدش می‌گوید.

 

مطالب مرتبط
مهمان ویژه حسینیه امام خمینی (ره) چه گفت؟ + فیلم
young journalists club

بدون تعارف با یکی از قهرمانان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه + فیلم

مهمان ویژه حسینیه امام خمینی (ره) چه گفت؟ + فیلم
young journalists club

روایت‌هایی از ایثار امدادگران جمعیت هلال احمر در جنگ ۱۲ روزه + فیلم

مهمان ویژه حسینیه امام خمینی (ره) چه گفت؟ + فیلم
young journalists club

حمایت همه‌جانبه نیرو‌های جهادی از کادر بهشت زهرا (س) + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پوتین با لیموزین اختصاصی‌اش به کاخ ریاست‌جمهوری هند رفت + فیلم
۲۱۰۵

پوتین با لیموزین اختصاصی‌اش به کاخ ریاست‌جمهوری هند رفت + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
خوش‌آمدگویی پلیس اراک به تماشاگران شهرآورد پایتخت + فیلم
۱۳۴۴

خوش‌آمدگویی پلیس اراک به تماشاگران شهرآورد پایتخت + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
تلاش نهنگ «ادن» برای نفس کشیدن در دریای آلوده + فیلم
۸۴۱

تلاش نهنگ «ادن» برای نفس کشیدن در دریای آلوده + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
حواسم هست: زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی سهراب + فیلم
۶۸۴

حواسم هست: زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی سهراب + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
فاجعه در فرودگاه برزیل؛ ایرباس در محاصره دود و شعله‌ها + فیلم
۶۴۰

فاجعه در فرودگاه برزیل؛ ایرباس در محاصره دود و شعله‌ها + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر هر کسی که دوستدار اینها و پشتیبان اینهاست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۰۸:۱۹ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
خدا حفظشون کنه
۲
۵
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۱:۱۰ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
روح شهدا شاد
دخترم نان پدر و شیر مادر حلالت ،غیرت صدی بخدا ،
اصلا کلمه گویای این همه فداکاری نیست ،اجرتون به خود خدا ،انشالا ،
موفق و موید باشید
۱
۵
پاسخ دادن