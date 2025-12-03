باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با عمار الکرخی، کاردار عراق در تهران روز چهارشنبه ۱۲ آذر با هدف بررسی ظرفیتهای همکاری و توسعه تعاملات علمی و فناورانه در حوزه فناوریهای فضایی برگزار شد.
در این نشست، یزدانیان با تشریح توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در طراحی، ساخت و بهرهبرداری از ماهوارهها اعلام کرد: پژوهشگاه فضایی ایران آمادگی دارد دانش فنی و فناوری ساخت ماهواره را به عراق منتقل کند. این انتقال دانش شامل آموزشهای تخصصی، همکاری با دانشگاههای عراق و فراهمسازی بستر لازم برای ورود این کشور به عرصه بومیسازی فناوریهای فضایی خواهد بود.
وی همچنین افزود: امکان طراحی و ساخت ماهوارههای مشترک سنجشی و ارتباطی میان دو کشور وجود دارد.
توسعه پروژههای مشترک کاربردی فضایی
در ادامه، دو طرف بر ضرورت اجرای پروژههای مشترک با رویکرد حل مسائل کاربردی تأکید کردند. مدیریت منابع آب، مقابله با گرد و غبار، همکاری در پروژههای بینالمللی ASCO و استفاده از دادههای فضایی در بخش کشاورزی از جمله محورهای مورد بحث بود. رئیس پژوهشگاه فضایی اعلام کرد که ایران آمادگی دارد تا تجربیات خود در مدیریت سیلاب، مدیریت منابع آب و رصد گرد و غبار را در اختیار عراق قرار دهد.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به همکاریهای دو کشور در حوزه خدمات ارتباطی ایام اربعین تأکید کرد: ارائه خدمات ارتباطی مبتنی بر بالنهای مخابراتی موضوع مستقلی از همکاریهای فضایی نیست، اما ایران توان ارائه این خدمات را دارد.
وی از میهماننوازی مردم و مسئولان عراق در پذیرایی از زائران اربعین قدردانی کرد و آن را جلوهای از روابط عمیق مردمی دو کشور دانست.
تبادل متخصصان و همکاریهای آموزشی
در این دیدار، طرفین درباره تبادل متخصصان، انجام بازدیدهای فنی و آغاز دورههای آموزشی مشترک برای تربیت نیروی انسانی متخصص تفاهم اولیه داشتند. پژوهشگاه فضایی ایران همچنین آمادگی خود را برای کمک به راهاندازی آزمایشگاههای ساخت و تست ماهواره در دانشگاههای عراق و برگزاری دورههای آموزشی نظری و عملی اعلام کرد.
در این دیدار یزدانیان در پاسخ به پرسش کاردار عراق درباره امکان شناسایی منابع آب زیرزمینی از طریق فناوری فضایی، گفت: استفاده از فناوریهای سنجش از دور برای شناسایی منابع آب قابل انجام است و رادار نفوذپذیر به زمین (GPR) توانایی شناسایی لایههای زیرسطحی را دارد.
وی افزود: پژوهشگاه فضایی ایران تصاویر ماهوارهای دقیق در اختیار شرکتهای عراقی قرار داده و خدمات GPR نیز در صورت درخواست، قابل ارائه است.
دعوت از عراق برای حضور در رویداد بینالمللی اقتصاد فضا
در پایان نشست، طرف رئیس پژوهشگاه فضایی از نهادهای دولتی و شرکتهای خصوصی عراق دعوت کرد در رویداد بینالمللی «اقتصاد فضا» که بهمنماه در جزیره کیش برگزار میشود، حضور یابند. این رویداد با تمرکز بر همکاریهای منطقهای، بستری برای توسعه تعاملات علمی و اقتصادی میان کشورها فراهم خواهد کرد.
منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات