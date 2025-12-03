در نود و دومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد: ضوابط و کاربرگ صدور مجوز «سامانه معامله برخط طلا و نقره»، کاربرگ مجوز‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گواهینامه صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا نظری عصر امروز -چهارشنبه ۱۲ آذرماه- درباره جزئیات نود و دومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اظهار داشت: این نشست به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر اعضا دهم آذر ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

وی، تصویب ضوابط و کاربرگ صدور مجوز سامانه معامله برخط طلا و نقره، تصویب کاربرگ مجوز‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، تصویب کاربرگ گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور را از مصوبات مهم نشست مذکور دانست.

نظری ادامه داد: در این نشست، کاربرگ‌های موافقت اصولی و پروانه فعالیت مراکز روزانه توان‌بخشی آموزشی فراغتی افراد با اختلال طیف اوتیسم (بالای ١٤ سال)، کاربرگ‌های موافقت اصولی، تأسیس و بهره‌برداری بانک نشاء برنج و حذف کارت شناسایی دامداری و تردد عشایری، نیز به تصویب هیأت رسید.

وی بازنگری و اصلاح کاربرگ مجوز‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازنگری و اصلاح کاربرگ مجوز‌های معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اصلاح کاربرگ مجوز تأسیس کودکستان، از دیگر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در این نشست بود که براساس بررسی‌های کارشناسی و رأی هیأت مورد تصویب قرار گرفت.

به گفته وی، به طور ویژه، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در این نشست، ۳ مقرره به شرح زیر را به‌دلیل عدم رعایت ضوابط تدوین، تصویب، ابلاغ و انتشار مقررات، مستند به مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها نافذ ندانسته و توقف اجرای آنها را اعلام کرد:- ابلاغیه تأیید سیستمی کاربر جهت ترخیص انواع برنج در سامانه EPL (موضوع نامه شماره ۱۴۰۴/۱۰۵۸۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران- ابلاغیه الزام درج شماره شاسی کامیون و کشنده (موضوع نامه شماره ۴۰۷۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ انجمن واردکنندگان خودرو‌های تجاری) - دستورالعمل توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی (به شماره MA-WI-۱۳ به‌روزرسانی شده مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱)

منبع: وزارت اقتصاد

برچسب ها: طلا و نقره ، سامانه معاملات
خبرهای مرتبط
تصویب «ضوابط فعالیت سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط»
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
برچیده شدن بساط خالی‌فروشی برخی از سکو‌های برخط طلا با آیین‌نامه جدید
توثیق گواهی سپرده کالایی، میانبر تامین سرمایه در گردش تولید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهیمه کارت سوخت شخصی افراد تغییری نکرده است/ بهتر بود در مصوبه از کلمه نوشماره استفاده نمیشد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۲ آذرماه
تلاش برای اقتصاد صنعت آب/ بارش‌های خوبی در راه است
دوشنبه ۱۷ آذر؛ حراج سکه طلای بانک مرکزی برگزار می‌شود
واردات آب به صورت مجازی و حقیقی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت
واردات تیلاپیا به صفر رسید
نصب کنتور هوشمند آب اجرایی می‌شود؟+ فیلم
جیره بندی آب منتفی شد؟+ فیلم
دولت جذب ۵۰۰ مدیر جوان را آغاز می‌کند
پایان بلاتکلیفی مردم در گارانتی و رجیستری تلفن همراه با واگذاری به اتحادیه
آخرین اخبار
پایداری شرایط جوی کشور تا ابتدای هفته آینده
بازآفرینی ترمینال یک فرودگاه تا یک سال آینده/راه‌اندازی ترمینال گالری در ترمینال سلام
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در انتظار ابلاغیه
صادق: وزارت راه و شهرسازی گام‌های عملی برای افراد دارای معلولیت برداشته است
طرح انتقال آب از سد لار به تهران به کجا رسید؟ + فیلم
نرخ رشد جمعیت شهری تهران به کمتر از ۱.۵ درصد رسید
آخرین جزئیات طرح کلید به کلید اعلام شد/شناسایی واحدها آغاز شد+ فیلم
تولید خودرو به ۴۰۳ هزار و ۲۰۵ دستگاه رسید
در سال حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب در کشور تولید می‌شود
مصرف گاز خانگی و تجاری از ۵۲۴ میلیون مترمکعب در یک روز گذشت
عرضه ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی در تهران/کیفیت خودروها خوب نیست
پرشدگی سدهای تهران تنها ۹ درصد است
هدایت نقدینگی به سمت بازار‌های مولد از طریق اجرای قانون مالیات بر سوداگری
دوشنبه ۱۷ آذر؛ حراج سکه طلای بانک مرکزی برگزار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۲ آذرماه
نهاده‌های دامی به زودی ترخیص و توزیع می‌شود/ رشد ۳۰ درصدی تولید محصولات شیلات
واردات آب به صورت مجازی و حقیقی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت
بررسی روش‌های تبلیغ در گوگل برای وب سایت‌ها در کسب و کار‌های مختلف
دولت جذب ۵۰۰ مدیر جوان را آغاز می‌کند
جیره بندی آب منتفی شد؟+ فیلم
خرید جم موبایل لجند معتبر و فوری از ایکسپو گیم
پروفیل، لوله و تیرآهن؛ سه ضلع اصلی هر پروژه‌ی عمرانی و صنعتی
سنگین کالا: فروش قطعات پرکینز
سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران آغاز به کار کرد
سهیمه کارت سوخت شخصی افراد تغییری نکرده است/ بهتر بود در مصوبه از کلمه نوشماره استفاده نمیشد
تلاش برای اقتصاد صنعت آب/ بارش‌های خوبی در راه است
واردات تیلاپیا به صفر رسید
صادرات محصولات شیلات به ۴۵۱ میلیون دلار رسید+ فیلم
تقویت صادرات محصولات رنگ و رزین به کشور‌های حوزه cIs
هیچ مشکلی در تأمین سوخت و ارز پتروشیمی‌ها وجود ندارد/ صادرات مواد پلیمری به ۸۰ میلیون دلار رسید