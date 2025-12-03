دادستان‌های اسرائیل بازجویی از نخست‌وزیر این رژیم را در دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو در مورد اتهامات فساد علیه او از سر گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادستان‌های اسرائیل روز چهارشنبه بازجویی از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را در دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو در مورد اتهامات فساد علیه او از سر گرفتند.

این دومین جلسه دادرسی از زمان ارائه درخواست نتانیاهو در روز یکشنبه به رئیس این رژیم، اسحاق هرتزوگ برای عفو او در محاکمه فسادش بود؛ اقدامی که باعث اختلاف بین هواداران و مخالفان شد.

از زمان آغاز محاکمه، نتانیاهو از پذیرش اتهامات خودداری کرده است، در حالی که قانون این رژیم به رئیس آن اجازه می‌دهد تنها پس از اعتراف متهم به گناه، عفو اعطا کند.

به گزارش شبکه تلویزیونی کان اسرائیل، نخست‌وزیر در جلسه روز چهارشنبه در دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو در پرونده ۴۰۰۰ مورد بازجویی قرار گرفت.

پرونده ۴۰۰۰، که جدی‌ترین پرونده از سه پرونده‌ای است که نخست‌وزیر به آن متهم شده است، شامل ادعا‌هایی مبنی بر ارائه مزایای نظارتی و سایر مزایا به شائول الوویچ، مالک سابق سایت خبری والا و غول مخابراتی بزک، در ازای پوشش رسانه‌ای مطلوب است.

این شبکه تلویزیونی اعلام کرد نتانیاهو دو بار به دلیل وقفه در اظهاراتش دادگاه را ترک کرد. این شبکه افزود که بین وکیل نتانیاهو، آمیت حداد و رئیس تیم دادستانی، یهودیت تیروش به دلیل اعتراضات دادستان‌ها مشاجره لفظی رخ داد.

در ماه ژانویه، نتانیاهو جلسات بازجویی مربوط به اتهامات فساد در پرونده‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ را آغاز کرد که او همه آنها را انکار می‌کند.

نخست وزیر اسرائیل همچنین با اتهامات جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت رو‌به‌رو است و دادگاه کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت او و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق را به دلیل جنایات در غزه صادر کرد، جایی که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر، عمدتاً زنان و کودکان، شهید شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دادگاه نتانیاهو ، محاکمه نتانیاهو
خبرهای مرتبط
چین ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه ارائه خواهد کرد
بنیاد «هند رجب» علیه نخست وزیر و وزیر خارجه سابق اسرائیل شکایت کرد
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
دمشق: جولان سرزمینی سوری است
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
محسن یعقوبی
۰۰:۴۶ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
باید اعدامش کنن جنایتکار قرن رو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Javad
۰۰:۱۳ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
کاش در ایران هم می‌شد امثال بابک زنجانی ها را محاکمه کرد تا به راحتی دوباره برنگردند و به ریش مردم بخندند و با محافظ تردد نمایند و دوباره شرکت راه اندازی نمایند و هزار کار کثیف دیگر... کاش و ای کاش!!؟
۰
۱
پاسخ دادن
آمریکا ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور گسترش می‌دهد
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
بن‌بست متحرک: فلج نظامی در کمین اروپا
نامزد ریاست‌جمهوری هندوراس: دخالت ترامپ شانس پیروزی مرا کاهش داد
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
اسرائیل بودجه نظامی ۲۰۲۶ را ۳۴.۶ میلیارد دلار تعیین کرد
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
پایبندی کامل روسیه به موضع خود در قبال فلسطین
کرملین: تاریخ دیدار بعدی پوتین با فرستاده آمریکا تعیین نشده است
آخرین اخبار
ادعای جرازلم پست درباره معامله مخفی ایران و تایلند علیه اسرائیل
آمریکا فروش بمب به کانادا به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار را تأیید کرد
پوتین: روسیه آماده تامین «بدون وقفه» سوخت برای هند است
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ است
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
پارلمان یونان خرید سامانه‌های راکتی از اسرائیل را تصویب کرد
جریمه ۷ میلیون دلاری آمریکا علیه شرکت نیویورکی به دلیل نقض تحریم‌های روسیه
پوتین در دهلی نو؛ مودی از تلاش‌های صلح در اوکراین حمایت کرد
کرملین: تاریخ دیدار بعدی پوتین با فرستاده آمریکا تعیین نشده است
اسرائیل بودجه نظامی ۲۰۲۶ را ۳۴.۶ میلیارد دلار تعیین کرد
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
پایبندی کامل روسیه به موضع خود در قبال فلسطین
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت
نامزد ریاست‌جمهوری هندوراس: دخالت ترامپ شانس پیروزی مرا کاهش داد
بن‌بست متحرک: فلج نظامی در کمین اروپا
آمریکا ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور گسترش می‌دهد
رسانه‌های عبری: ترامپ طی هفته‌های آینده مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام می‌کند
ترامپ برای مذاکرات سطح بالا با چین آماده می‌شود
واکنش حماس به گزارش‌های آمریکا در مورد وخامت اوضاع اسرای فلسطینی
چت‌بات‌های هوش مصنوعی قادر به تغییر نظرات سیاسی مردم هستند
پوتین: توازن قدرت جهانی در حال تغییر است
یوروویژن زیر سایه جنگ غزه؛ سه کشور اروپایی مسابقات را بایکوت کردند
جوانان اوکراین «تنها سلاحی» که لهستان به اوکراین می‌دهد
شکایت رسمی ضد مایکروسافت پس از همکاری با ارتش اسرائیل
پوتین: کی‌یف مانع صلح می‌شود
دسترسی به اسنپ‌چت در روسیه مسدود شد
ترکیه سفیر اوکراین و کاردار روسیه را احضار کرد
حملات هوایی اسرائیل به ساختمان‌های مسکونی لبنان