باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادستانهای اسرائیل روز چهارشنبه بازجویی از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را در دادگاه منطقهای تلآویو در مورد اتهامات فساد علیه او از سر گرفتند.
این دومین جلسه دادرسی از زمان ارائه درخواست نتانیاهو در روز یکشنبه به رئیس این رژیم، اسحاق هرتزوگ برای عفو او در محاکمه فسادش بود؛ اقدامی که باعث اختلاف بین هواداران و مخالفان شد.
از زمان آغاز محاکمه، نتانیاهو از پذیرش اتهامات خودداری کرده است، در حالی که قانون این رژیم به رئیس آن اجازه میدهد تنها پس از اعتراف متهم به گناه، عفو اعطا کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی کان اسرائیل، نخستوزیر در جلسه روز چهارشنبه در دادگاه منطقهای تلآویو در پرونده ۴۰۰۰ مورد بازجویی قرار گرفت.
پرونده ۴۰۰۰، که جدیترین پرونده از سه پروندهای است که نخستوزیر به آن متهم شده است، شامل ادعاهایی مبنی بر ارائه مزایای نظارتی و سایر مزایا به شائول الوویچ، مالک سابق سایت خبری والا و غول مخابراتی بزک، در ازای پوشش رسانهای مطلوب است.
این شبکه تلویزیونی اعلام کرد نتانیاهو دو بار به دلیل وقفه در اظهاراتش دادگاه را ترک کرد. این شبکه افزود که بین وکیل نتانیاهو، آمیت حداد و رئیس تیم دادستانی، یهودیت تیروش به دلیل اعتراضات دادستانها مشاجره لفظی رخ داد.
در ماه ژانویه، نتانیاهو جلسات بازجویی مربوط به اتهامات فساد در پروندههای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ را آغاز کرد که او همه آنها را انکار میکند.
نخست وزیر اسرائیل همچنین با اتهامات جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت روبهرو است و دادگاه کیفری بینالمللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت او و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق را به دلیل جنایات در غزه صادر کرد، جایی که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر، عمدتاً زنان و کودکان، شهید شدهاند.
منبع: آناتولی