ضرب و شتم کارکنان شبکه بهداشت شهرستان بروجن

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: فردی به علت نامشخص با ورود غیرقانونی به ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان بروجن اقدام به ضرب‌وشتم تعدادی از کارکنان شبکه بهداشت و درمان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ طبق گفته‌های فرد مهاجم، وی قصد ورود به ساختمان یکی دیگر از ادارات شهرستان را داشته و به طور اشتباهی وارد ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن شده است.

در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه این حادثه موجب نگرانی و ناراحتی همکاران و مردم شهرستان بروجن شده، آمده است: با حضور سریع عوامل انتظامی و همکاری کارکنان، فرد مهاجم مهار و بازداشت شد و حال عمومی همکاران آسیب‌دیده مطلوب گزارش شده است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرده است: با قدردانی از همراهی و حمایت مردم به اطلاع می‌رساند تمهیدات لازم برای افزایش امنیت محیط کاری کارکنان شبکه بهداشت و درمان در دستور کار قرار گرفته است و از مردم و همکاران درخواست می‌شود برای باخبر شدن از واقعیت‌ها، اخبار را فقط از منابع رسمی و معتبر دانشگاه دنبال کنند.

ایرنا

برچسب ها: ضرب و شتم ، دستگیری
