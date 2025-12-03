باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه یک ماهیگیر اهل کلمبیا در حملات اخیر آمریکا در منطقه کارائیب جان خود را از دست داد، خانواده او اعلام کردند که به کمیسیون بینالمللی آمریکایی حقوق بشر شکایت کردهاند.
خانواده «آلخاندرو کارانزا مدینا» که در ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) کشته شد، ادعای وجود هرگونه مواد مخدر در کشتی او را رد کردند و میگویند که او فقط ماهیگیر بوده و کارش را در دریای آزاد انجام میداد.
خانواده این ماهیگیر ۴۲ ساله میگویند که «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا را مسئول قتل وی میدانند.
آمریکا از اواخر تابستان با ادعای سرکوب قاچاقچیان مواد مخدر، حملات خود را در منطقه کارائیب افزایش داده است. حملات این کشور تا کنون سبب کشته شدن دهها نفر شده است که بسیاری از آنان ماهیگیر بودند.
منبع: خبرگزاری فرانسه