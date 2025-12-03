باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مهدی رضایی شهردار پردیس با بیان اینکه نشست با معتمدین، نخبگان برای مدیریت شهری پردیس از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: موضوعات و مسائلی که برای مدیران شهر با اهمیت است دقیقاً همان موضوعاتی بود که امروز شما دوستان به عنوان معتمدین مردم مطرح کردید و این نشان میدهد اگر حتی مدیری تجربه مستقیم مدیریت شهری نداشته باشد، اما از نظرات مردم، معتمدین و نخبگان استفاده کند، میتواند تحول بزرگی ایجاد کند.
رضایی به بعضی از اقدامات مهم و فوری خود از زمان حضورش در شهر پردیس اشاره کرد و افزود: از روزهای آینده عملیات عقیمسازی، نگهداری و جمعآوری سگهای ولگرد با پیمانکار جدید آغاز میشود تا بخش از دغدغههای شهروندان در این بخش کمتر شود
وی ادامه داد: لایحه تأسیس «سازمان مدیریت پسماند شهر پردیس» با پیگیری از استانداری تهران به تصویب رسید و بهزودی در جهت ساماندهی پسماند شهر اجرایی میشود.
شهردار پردیس به یک اقدام مهمی که با همکاری فرمانداری پردیس و اورژانس صورت گرفت اشاره کرد و گفت: بالگرد اورژانس هوایی که دغدغه جدی شهروندان بود، در حال حاضر دو روز در هفته در پردیس مستقر شده است و تلاش میشود بهزودی به صورت تماموقت در شهر حضور داشته باشد.
مهدی رضایی با اشاره به اختلاف نظرها در شهرداری و شرکت عمران پردیس بر سر تحویل فازها اظهار داشت: ما نگاه مان را تغییر دادیم و تصمیم گرفتیم با شعار "از مردم، برای مردم" با شرکت عمران بهعنوان یک مجموعه واحد همکاری کنیم تا فازها هرچه سریعتر تحویل شهرداری شود و خدماترسانی فوری در تمام فازها (بهویژه فازهای تحویل نگرفته) ارتقا یابد.
شهردار پردیس تأکید کرد: «جلسات هم فکری و هم اندیشی با معتمدین و نخبگان باید به صورت مستمر برگزار شود. همچنین راهاندازی سامانه یا شورای "معین محلات" در دستور کار فوری قرار دارد تا ارتباط مستقیم و دائمی میان شهرداری و شهروندان برقرار باشد.»
شهردار پردیس اظهار کرد: با همراهی شما، پردیس نه فقط در استان تهران، بلکه در کل کشور بهعنوان یک شهر نمونه معرفی خواهد شد.