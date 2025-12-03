با توجه به اعلام مصوبه اضطراری مبنی بر اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل به دلیل آلودگی هوا، به همین دلیل تردد خودرو‌های دارای مجوز طرح ترافیک پایتخت در روز‌های زوج و فرد ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پوریا علیمردانی شامگاه چهارشنبه در گفت‌‌وگویی اظهار کرد: شهروندان تهرانی باید بدانند با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل، حتی اگر مجوز ورود به طرح ترافیک را داشته باشند با توجه به اینکه طرح زوج و فرد مصوبه اضطراری و بالادستی است، امکان تردد آنها وجود ندارد.

وی تاکید کرد که حتی با داشتن مجوز طرح ترافیک، خودروهای با پلاک زوج در روز فرد و خودروی با پلاک فرد در روز زوج حق تردد در محدوده ترافیک تهران را ندارند.

طرح ترافیک به منظور کاهش ترافیک و آلودگی هوا در هسته مرکزی پایتخت در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ در محدوده مختصات جغرافیایی شمالی، خیابان فاطمی و مطهری، جنوبی، خیابان شوش، شرقی، خیابان ترکمنستان، شریعتی، خواجه نصیر طوسی، خیابان سپاه، مازندران و هفده شهریور و در قسمت مرز غربی، خیابان کارگر اجرا می شود.

همچنین در روزهای پنجشنبه تنها محدوده کنترل آلودگی هوا از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ کنترل و روزهای تعطیل، طرح ترافیک هم تعلیق می‌شود.

منبع: ایرنا

