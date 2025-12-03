باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گلچینی از ریحانه‌ها امروز مهمان آقا بودند + فیلم

روایتی از دیدار هزاران نفر از زنان و دختران ایرانی با رهبر معظم انقلاب را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هزاران نفر از زنان و دختران مناطق مختلف کشور، صبح امروز، چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

 

