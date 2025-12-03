باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - حجت‌الاسلام والمسلمین سعید روستا آزاد، رئیس چهارمین جشنواره نوآوری‌های تبلیغی «جنات»در جمع خبرنگاران با اشاره به همکاری دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌های فرهنگی گفت: مصوبه این جشنواره از شورای عالی نهاد‌های حوزوی دریافت شد و مجموعه‌های مختلف حوزوی و فرهنگی در اجرای آن همراه بودند.

او افزود: در طول یک سال و نیم گذشته، چهارده رویداد در مراکز مختلف از جمله جامعه‌الزهرا (س)، اصفهان، مشهد و اهواز برگزار شد.

روستا آزاد خاطرنشان کرد: شرط اصلی جشنواره، دریافت ایده‌های تبلیغی عملیاتی‌شده و تجربه‌شده بود که در این دوره یک هزار و ۲۵۰ ایده با این ویژگی ارسال شد.

او ادامه داد: تاکنون ۸۵۰ مصاحبه حضوری و تلفنی با صاحبان ایده‌ها انجام و محتوای آنها در سایت جشنواره بارگذاری شده است.

رئیس جشنواره نوآوری‌های تبلیغی «جنات» گفت: شناخت بیشتر مبلغان فعال و خلاق، حمایت و تسهیل‌گری از مبلغان خوش‌فکر، ایجاد ارتباط میان مبلغان جوان و طلاب باتجربه، و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های فرهنگی و سازمان‌های حوزوی از جریان‌های تبلیغی امیدآفرین از جمله اهداف این رویداد بوده است.



مشارکت ۳۱ استان در برپایی جشنواره «جنات

اباذر جعفری، دبیر جشنواره نوآوری‌های تبلیغی «جنات»گفت: این رویداد طی یک سال گذشته با برگزاری ۱۷ جلسه مشترک میان نهاد‌های حوزوی به الگویی موفق از هم‌افزایی نهادی تبدیل شد.

به گفته حعفری، مبلغان از ۳۱ استان کشور در جشنواره حضور داشتند که بیشترین مشارکت مربوط به قم، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی بود. ترکیب جنسیتی شرکت‌کنندگان شامل ۵۸ درصد برادران و ۴۲ درصد خواهران و دامنه سنی آنان بین ۲۰ تا ۶۵ سال گزارش شد.

جعفری افزود: جشنواره بر فعالیت‌های میدانی تمرکز داشت و موضوعات خانواده، هویت نوجوان و جوان و زیست‌عفیفانه در اولویت قرار گرفت. در این چارچوب، ۱۴ رویداد در شهر‌های قم، مشهد، اصفهان و اهواز برگزار شد و ۹۵ ارائه تخصصی توسط مبلغان منتخب ارائه گردید.

او خاطرنشان کرد: با توجه به کیفیت آثار و حمایت مسئولان، شمار برگزیدگان از ۳۹ به ۶۸ نفر افزایش یافت و ارزش جوایز نیز ۲.۵ برابر شد. مراسم اختتامیه با حضور نخبگان تبلیغی و مدیران حوزوی برگزار خواهد شد.