مدیرکل سلامت شهرداری تهران از برگزاری چهارمین رویداد «برنده شو» با حضور ۵۰ هزار ورزشکار معلول برای اولین بار در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حمید صاحب روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه رویداد برنده شو با اشاره به هفته ملی افراد دارای معلولیت (۸ تا ۱۴ آذر) گفت: این رویداد ویژه بازی‌های مناسب‌سازی‌شده برای افراد دارای معلولیت است و هفت گروه شامل افراد دارای معلولیت جسمی‌ـ‌حرکتی (ایستاده و نشسته)، نابینایان، ناشنوایان، افراد کوتاه‌قامت، سندروم داون و افراد دارای معلولیت ذهنی را پوشش می‌دهد.

وی افزود: در دوره سوم این رویداد که سال گذشته برگزار شد بیش از ۳۰ هزار نفر شرکت کرده‌اند. در دوره جدید که چهارمین دوره در مدیریت شهری فعلی محسوب می‌شود، هدف‌گذاری ما حضور بیش از ۵۰ هزار نفر است.

به‌گفته مدیرکل سلامت شهرداری تهران، افتتاحیه این رویداد ۱۲ آذر برگزار و مسابقات آن طی دو تا سه ماه ادامه خواهد داشت. مراسم اختتامیه نیز هم‌زمان با هفته سلامت در اردیبهشت سال آینده اجرا می‌شود.

مراسم ازدواج ۱۱۴ زوج معلول در برج میلاد

صاحب در تشریح دیگر برنامه‌ها گفت: در تاریخ ۱۴ آذر، مراسم ازدواج ۱۱۴ زوج دارای معلولیت با میزبانی شهرداری تهران در برج میلاد برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری رویداد «کوله‌های اراده» خبر داد و گفت: در ۱۷ آذر، بیش از ۵ هزار دانش‌آموز استثنایی به همراه والدین و مربیان خود در ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آزادی میزبان ما خواهند بود.

قدردانی از مادران دارای فرزند دارای معلولیت

صاحب از اجرای برنامه‌ای با عنوان «مهر مادری» در ایوانِ ری نیز خبر داد؛ رویدادی ویژه مادرانی که با کودک دارای معلولیت زندگی می‌کنند.

وی تاکید کرد: شهرداری تهران به همان میزان که می‌تواند در بهبود حال مردم و ارتقای سبک زندگی شهروندان نقش‌آفرین باشد، به رسالت واقعی خود عمل کرده است. در کنار وظایف کالبدی، توانمندسازی اقشار دارای نیاز‌های ویژه از جمله سالمندان، مادران و افراد دارای معلولیت جزو وظایف ذاتی شهرداری‌هاست.

صاحب با اشاره به برنامه‌های متعدد شهرداری تهران در این هفته گفت: در روز‌های آینده نشست نخبگانی با فعالان حوزه معلولیت در دفتر شهردار برگزار می‌شود و در این برنامه از جشنواره فرهنگی‌ـ‌هنری «از خواستن تا توانستن» رونمایی خواهد شد. این جشنواره در بخش‌های عکاسی، کاریکاتور، دل‌نوشته و فیلم صدثانیه‌ای برگزار می‌شود و اختتامیه آن هم‌زمان با هفته سلامت سال آینده خواهد بود.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران افزود: پویش تبلیغی و ترویجی «از خواستن تا توانستن» که این روز‌ها در سطح شهر دیده می‌شود، تنها یک شعار نیست؛ بلکه منعکس‌کننده باور ماست که افراد دارای معلولیت با اراده و فرصت برابر می‌توانند به خواسته‌های خود دست یابند.

