معاون تبلیغات و روابط عمومی نیروی زمینی سپاه­ پاسداران انقلاب اسلامی گفت: رزمایش سهند ۲۰۲۵ خط بطلانی بر طرح انزوای ایران و حاکی از تقویت نقش و جایگاه ایران در جهان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عسکریان در گفت‌و‌گو با برنامه جهان امروز شبکه خبر با تأکید بر اینکه میزبانی جمهوری اسلامی ایران از یگان‌های نظامی نخبه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان از اقتدار ایران است، گفت: رزمایش سهند ۲۰۲۵ خط بطلانی بر طرح انزوای ایران کشید و حاکی از تقویت نقش و جایگاه ایران در جهان است.

معاون تبلیغات و روابط عمومی نیروی زمینی سپاه­ همچنین با اشاره به اینکه ایران پرچمدار مبارزه با تروریسم است، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در رزمایش سهند ۲۰۲۵ تجربه و دانش نظامی مبارزه با تروریسم را به دیگر کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای منتقل می‌کند.

برچسب ها: رزمایش نظامی ، سهند ، قدرت نظامی ایران
