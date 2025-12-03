باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانههای محلی گزارش دادند که یک پهپاد اسرائیلی روز چهارشنبه در جدیدترین نقض حاکمیت سوریه، منطقهای در حومه دمشق را هدف قرار داد.
کانال تلویزیونی دولتی الاخباریه اعلام کرد که این حمله پهپادی منطقهای نزدیک به روستای بیت جن در حومه دمشق را هدف قرار داده است.
روز جمعه، در حمله اسرائیل به بیت جن، حداقل ۱۳ نفر از جمله زنان و کودکان کشته و ۲۴ نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) نیز از دو حمله اسرائیل در حومه جنوبی قنیطره در روز چهارشنبه خبر داد.
این خبرگزاری اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در روستایام العظام مستقر شده و یک ایست بازرسی نظامی ایجاد کردهاند. یک گشت اسرائیلی متشکل از سه خودرو نیز به سمت روستای رویحینه در جنوب حومه قنیطره پیشروی کردند.
این حمله اخیر علیرغم درخواستهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل در روز دوشنبه برای خویشتنداری انجام شد.
دادههای دولت سوریه نشان میدهد که از دسامبر ۲۰۲۴، اسرائیل بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی به سوریه و بیش از ۴۰۰ حمله مرزی به استانهای جنوبی انجام داده است.
پس از سقوط بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، اسرائیل با تصرف منطقه حائل غیرنظامی، اشغال ارتفاعات جولان سوریه را گسترش داد، اقدامی که نقض توافق ۱۹۷۴ با سوریه بود.
منبع: آناتولی