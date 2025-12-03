منطقه ۸ شهرداری تهران در ارزیابی مرحله دوم طرح تحولی نگهداشت ۳۶۰ درجه، موفق به کسب رتبه نخست در میان مناطق ۲۲گانه پایتخت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸؛ سید محمد فیاض، مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان‌ها و مناطق شهرداری تهران در جریان بازدید از منطقه ۸ و برگزاری جلسه هماهنگی مرحله سوم این طرح اظهار کرد: مرحله سوم طرح نگهداشت ۳۶۰ درجه از ابتدای آذرماه آغاز شده و ساماندهی دریچه‌های سطح معابر، اولویت اصلی اجرای این مرحله است خوشبختانه عملکرد منطقه ۸ در مرحله گذشته (دوم) فراتر از برنامه‌های مصوب بود و این موفقیت، نتیجه توجه جدی مدیریت منطقه به نگهداشت زیرساخت‌های شهری است.

تنهایی، شهردار منطقه ۸ نیز با اشاره به تلاش مستمر عوامل اجرایی و نقش مشارکت شهروندان گفت: مرحله دوم این طرح پیش‌تر در محور‌های سمنگان، مدائن، کرمان و محقق امین اجرا شد که در جریان آن، ۵۳۷ تن لکه‌گیری آسفالت، ۸۸۸ مترمربع مرمت و اصلاح پیاده‌روها، ۱۷۰ نقطه رفع نواقص و افزایش ایمنی، ۵۷ مورد حذف زوائد فیزیکی و ۱۴۸ مورد نصب سنگ‌دال، هم‌سطح‌سازی و... انجام شد. 

وی افزود: این حجم از اقدامات در برخی شاخص‌ها، تحقق بیش از ۱۵۰ درصد برنامه را ثبت کرده و بیانگر عزم جدی منطقه برای بهسازی معابر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

شهردار منطقه۸ در ادامه تصریح کرد: انتظار داریم با اجرای کامل مرحله سوم طرح ۳۶۰ درجه و تکمیل روند ساماندهی دریچه‌های سطح معابر، گامی مؤثر در افزایش ایمنی، بهبود عبور و مرور و ارتقای رضایتمندی ساکنان محلات منطقه برداشته شود.

گفتنی است شهردار منطقه۸ در پایان افزود: طرح تحولی نگهداشت ۳۶۰ درجه با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری، رسیدگی مستمر به معابر و رفع نقاط حادثه‌خیز در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته و روند اجرایی آن در منطقه ۸ با جدیت ادامه دارد و مقرر است در مرحله سوم، حدود چهارصد دریچه در نواحی ۳گانه حذف یا هم‌سطح شود.

برچسب ها: شهرداری ، شهرداری منطقه 8
