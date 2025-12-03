باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین سیمایی صراف، چهارشنبه شب در حاشیه بازدید از جشنواره حرکت در دانشگاه تبریز در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در این جشنواره، هزاران رویداد و رخداد توسط دانشجویان خلق شده که نشان از پویایی و خلاقیت آنان دارد؛ این شهر تاریخی و مایه افتخار ایران عزیز که از میزبانی شایسته آن در این رویداد ملی قدردانی می‌کنم.



وی اضافه کرد: بازدید از غرفه‌ها امیدبخش است، چرا که می‌بینیم دانشجویان ما به خودباوری رسیده‌اند و باور دارند می‌توانند مشکلات جامعه را حل کنند و به رشد علمی و فناوری کشور کمک نمایند این روحیه، ما را نیز امیدوار و پرانرژی می‌کند.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر نقش دانشگاه در پرورش خلاقیت و تفکر انتقادی اظهار کرد: جشنواره حرکت نشان می‌دهد دانشگاه صرفاً محل یادگیری نیست، بلکه بستری برای رشد خلاقیت و تفکر انتقادی است چیزی که در غرفه‌ها به‌وضوح دیده می‌شود از این همه شور، نشاط و خودباروری دانشجویان به خود می‌بالیم.



وی با اشاره به حمایت‌های وزارت علوم از فعالیت‌های دانشجویی گفت: نسبت به سال‌های گذشته تلاش کرده‌ایم حمایت‌ها را افزایش دهیم، اما این میزان کافی نیست. حق دانشجویان بیش از این است. هرچه بیشتر حمایت کنیم، خروجی‌های بیشتری خواهیم داشت. بسیاری از پروژه‌های دانشجویی به مرحله تجاری‌سازی و تولید انبوه رسیده‌اند که مایه افتخار است.

منبع ایرنا