پس از اینکه ترامپ مردم سومالی را زباله خطاب کرد، نخست وزیر این کشور صرفا خواستار نادیده گرفتن اظهارات نژادپرستانه او شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی نژادپرستانه و جنجالی مردم سومالی را «زباله» توصیف کرد، سومالیایی‌ها با خشم به این اظهارات تحقیرآمیز واکنش نشان دادند.

با این حال، حمزه عبدی باره، نخست وزیر سومالی به گفتن این نکته بسنده کرد که «بهتر است نظرات ترامپ نادیده گرفته شود». او ادامه داد: «ترامپ به بسیاری از کشور‌ها از جمله نیجریه و آفریقای جنوبی توهین کرده است. چیز‌هایی وجود دارد که نیازی به توضیح ندارند، ما فقط می‌گذاریم و از آنها می‌گذریم. نادیده گرفتن بهتر از این است که حرف‌های او را مسئله جلوه دهیم.»

ترامپ در اظهاراتی که در جلسه کابینه روز سه‌شنبه مطرح کرد، سومالیایی‌ها را «زباله» توصیف کرد و گفت «ما آنها را در کشور خود نمی‌خواهیم». ترامپ که مدت‌هاست از زبان نژادپرستانه و جنسیت‌زده استفاده می‌کند، گفت: «آن‌ها فقط این طرف و آن طرف می‌روند و یکدیگر را می‌کشند. کشور آنها بوی گند می‌دهد».

ترامپ از زمان تیراندازی اخیر به دو سرباز گارد ملی در واشنگتن، حملات خود به مهاجران را افزایش داده و وعده داده که مهاجرت از کشور‌های «جهان سوم» را متوقف کند. تا کنون یک تبعه افغان به اتهام قتل در تیراندازی‌های واشنگتن متهم شده است. در همین راستا، ترامپ از سیاست‌های مهاجرتی جو بایدن، رئیس جمهور پیشین شدیدا انتقاد کرده و می‌گوید دستور لغو آن را داده است.

منبع: رویترز