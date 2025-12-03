رئیس‌جمهور گفت: اجرای موفق طرح توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای در تهران می‌تواند پیشران توسعه آن به دیگر استان‌ها و کلان‌شهر‌ها باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه پیگیری‌های مسعود پزشکیان در زمینه توسعه حمل و نقل ریلی و به طور مشخص، توسعه زیرساخت‌های ریلی حومه‌ای استان تهران، شامگاه چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴، نشستی به منظور ارائه گزارش آخرین اقدامات انجام شده، بررسی موانع احتمالی سرعت یافتن پروژه و تصمیم‌گیری‌های لازم در این زمینه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از طراحی ساختار سازمانی مجموعه مسئول توسعه و بهره‌برداری از راه‌آهن حومه‌ای تهران و تصویب و ابلاغ آن از سوی سازمان اداری و استخدامی ارائه داد. در جریان بازدید پزشکیان از بخش‌های مختلف راه‌آهن حومه‌ای تهران در روز هشتم آبان، تشکیل این مجموعه به تصویب رسیده بود.

همچنین استاندار تهران گزارشی از جلسات خود با شهرداران شهر‌های مختلف استان و نیز مسئولان بخش‌های مختلف موثر در توسعه و مدیریت مناطق حومه‌ای از جمله مسئولان بخش‌های شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهر‌های جدید وزارت راه و شهرسازی و تصمیمات و توافقات سازنده‌ای که در این جلسات حاصل شده بود، ارائه کرد.

در این جلسه پزشکیان توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی را وظیفه اصلی دولت عنوان کرد و اظهار داشت: تجربه نشان داده ساختن و تعریض جاده‌ها، تاثیر زیادی در ساماندهی ترافیک و آلاینده‌های مرتبط ندارد و این توسعه اساسی زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل ریلی، در بخش بار و چه مسافر است که می‌تواند مشکلات این بخش را سامان دهد.

رئیس‌جمهور از مسئولان مرتبط خواست با تهیه نقشه و طرح جامع، اجرای طرح توسعه راه‌آهن حومه‌ای تهران را بر اساس اقتضائات جغرافیایی، مالی، زیربنایی و دیگر مولفه‌های موثر، به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم و مسئولیت هر بخش را با تهیه زمان‌بندی متناسب به پیمانکاران مختلف بسپارند و هم‌زمان به دنبال تامین تجهیزات مورد نیاز به ویژه لوکوموتیو و واگن باشند تا پس از آماده شدن زیرساخت‌های ریلی، بهره‌برداری از طرح معطل نماند.

پزشکیان همچنین افزود: برای تامین مالی پروژه نیز ما هر منبعی را که شما شناسایی کردید، منجمد کرده و صرفا به پیشبرد این طرح اختصاص می‌دهیم. همچنین امکان تامین مالی از طریق مولدسازی، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و مشارکت همه ذینفعان به خصوص واحد‌ها و شهرک‌های صنعتی موجود در مسیر اجرای طرح را لحاظ و برای جذب آنها اقدام کنید. همچنین پس از آغاز بهره‌برداری از این طرح منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف بنزین و گازوئیل نیز می‌تواند به توسعه این طرح در تهران و حتی دیگر استان‌ها تخصیص یابد.

رئیس‌جمهور بر اهمیت تهیه برنامه زمانی برای اجرای هر چه سریع‌تر این پروژه تاکید و تصریح کرد: در واگذاری بخش‌های مختلف این پروژه، ابتدا باید مشخص کنید که پیمانکار کیست، چه باید بکند و برنامه زمانی نیز مشخص شود و پیمانکار نیز بر این اساس برنامه دقیق ارائه دهد. همچنین پیگیر اخذ استاندارد‌ها و تمهید مقدمات لازم برای برقی شدن این مسیر‌های ریلی نیز باشید.

پزشکیان گفت: نکته مهم دیگر توسعه مویرگی این مسیر‌های ریلی در بخش‌هایی است که ظرفیت و زمینه آن را دارند؛ چه در درون شهر‌ها و مناطق حومه‌ای. علاوه بر این باید برای آن بخش‌هایی که امکان اتصال مستقیم به مسیر‌های ریلی را ندارند نیز تمهیدات لازم برای تامین ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای اندیشیده شود تا مردم برای استفاده از ناوگان ریلی در مسیر‌های اصلی محدودیتی نداشته باشند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت با تمام توان از این طرح حمایت می‌کند، خاطرنشان کرد: باید مراقب باشید که اجرای این طرح بهانه‌ای برای بارگذاری جدید جمعیتی یا صنعتی در تهران نشود مطلقا اجازه اجرای هیچ‌گونه طرح جدید را که به انتقال جمعیت بیشتر به تهران بینجامد، ندهید. اجرای موفق این طرح در تهران می‌تواند پیشران توسعه آن به دیگر استان‌ها و کلان‌شهر‌ها باشد.

در پایان این جلسه مسئولان حاضر موظف شدند با توجه به تاکید پزشکیان بر سرعت بخشیدن هر چه بیشتر به پیشبرد این پروژه، ماموریت‌های محوله را هر چه سریع‌تر پیگیری کرده و در جلسه دیگری در هفته آینده گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ریاست جمهوری ، حمل و نقل ریلی
خبرهای مرتبط
عیادت رئیس‌جمهور از رضا امیرخانی
پزشکیان: در نگاه رهبری، آزادی مشروع حق مردم و تکلیف حکومت است
پزشکیان: با تکیه بر اراده و پشتکار افراد دارای معلولیت و همه مردم ایران ایستاده‌ایم
پزشکیان: اجرای آزمایشی شیوه‌های نوین آموزشی، نقطه آغازی در تحول کیفی آموزش است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مجلس با کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه موافقت کرد
رهبر انقلاب: زن، کارگزار خانه نیست، مدیر است/ اسلام بر رعایت کامل احترام زن تأکید دارد
پیامک رئیس‌جمهوری به مردم ایران
پزشکیان: اجرای آزمایشی شیوه‌های نوین آموزشی، نقطه آغازی در تحول کیفی آموزش است
قائم‌پناه: هیبریدی‌کردن موتور خودرو‌های داخلی آغاز شده است
پیش ثبت‌نام انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ۱۳ دی ماه آغاز می‌شود
تصویب آیین‌نامه ممنوعیت تامین و ارتقای هرگونه موسسه آموزش عالی جدید
عارف: برای ماندگاری جوانان نخبه کارگروهی در دولت تشکیل شده است
نشست شورای اتحادیه بین‌المجالس جهانی در مجلس با قالیباف
طحان نظیف: ۸۵۰ اثر علمی در همایش آزادی‌های مشروع به دبیرخانه رسید
آخرین اخبار
کاهش آلاینده‌های جوی نخستین دغدغه مردم تهران/ پایتخت در شدیدترین دوره آلودگی
عیادت رئیس‌جمهور از رضا امیرخانی
پزشکیان: توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای تهران می‌تواند پیشران توسعه آن به دیگر استان‌ها باشد
رزمایش سهند ۲۰۲۵ خط بطلانی بر طرح انزوای ایران است
پزشکیان: در نگاه رهبری، آزادی مشروع حق مردم و تکلیف حکومت است
پزشکیان: اجرای آزمایشی شیوه‌های نوین آموزشی، نقطه آغازی در تحول کیفی آموزش است
«حقوق ملت» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وجوه قابل افتخار است
دیدار و گفت‌وگوی مدیر دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در عراق با سفیر ایران 
ابلاغ پیام عراقچی به وزارت امور خارجه تونس
عارف: برای ماندگاری جوانان نخبه کارگروهی در دولت تشکیل شده است
پیامک رئیس‌جمهوری به مردم ایران
نشست شورای اتحادیه بین‌المجالس جهانی در مجلس با قالیباف
پیش ثبت‌نام انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ۱۳ دی ماه آغاز می‌شود
آموزش حکمرانی و قانونگذاری به ۹۰۰ نفر در مدرسه حکمرانی شهید مدرس
رهبر انقلاب: زن، کارگزار خانه نیست، مدیر است/ اسلام بر رعایت کامل احترام زن تأکید دارد
کدخدایی: نیازمند روش‌های نوین برای تبیین مفهوم آزادی هستیم
قائم‌پناه: هیبریدی‌کردن موتور خودرو‌های داخلی آغاز شده است
تصویب آیین‌نامه ممنوعیت تامین و ارتقای هرگونه موسسه آموزش عالی جدید
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
مجلس با کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه موافقت کرد
حقوق هیچ قشری نباید نادیده گرفته شود
طحان نظیف: ۸۵۰ اثر علمی در همایش آزادی‌های مشروع به دبیرخانه رسید
ولایت فقیه؛ از نراقی و صاحب‌جواهر تا بازآفرینی حکومتی آن در اندیشه امام خمینی
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۲ آذر
وزیر کشور: دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند
عراقچی: صیانت از انسجام ملی لازمه موفقیت کشور در مواجهه با شرارت‌های دشمنان است