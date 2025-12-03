باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری در آیین رونمایی از این ۱۰ خودروی آزمایشگاه سیار سنجش آلودگی‌های محیط زیستی گفت: قرار است ۱۰ خودروی ون تولید داخل را به عنوان آزمایشگاه سیار تجهیز کرده تا همکاران بتوانند پایش آلایندگی محیط زیست را به نحو موثر و مطلوبتری انجام دهند.

وی افزود: در مرحله اول قرار است این ۱۰ خودرو برای استان‌های صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد و در مراحل بعدی نیز ۱۰ خودروی دیگر به سایر استان‌ها تحویل داده خواهد شد.

انصاری تصریح کرد: تجهیز این خودرو‌ها به آزمایشگاه سیار می‌تواند برای همکاران ما هنگامی که می‌خواهند کار نمونه برداری، آماده سازی نمونه، پایش واحد‌های تولیدی و صنعتی و انتقال آن به آزمایشگاه ثابت را انجام دهند سهولت بخشیده و برای اندازه گیری پایش منابع زیستی و منابع نشر آلاینده بسیار اثرگذار است.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: این اقدام به عنوان یک همکاری موثر بین دو معاونت توسعه مدیریت و حقوقی مجلس و معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست قلمداد می‌شود و امیدوارم با توسعه این اقدامات، گام‌های بیشتری برای بهبود امکانات زیرساختی ادارات کل استان‌ها برداشته شود.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست