معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد: بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، مهم‌ترین نارضایتی مردم تهران آلودگی هواست؛ بنابراین رضایت شهروندان در گرو کاهش این معضل خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه امروز -چهارشنبه ۱۲ آذرماه- در سیزدهمین جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا که در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به گزارشی که استاندار تهران در جلسه هیأت دولت ارائه کرد، گفت: آلودگی هوا در کشور به‌ویژه در تهران به یک مشکل ملی و غیرقابل تحمل تبدیل شده و به همین دلیل در این نشست به‌طور مفصل درباره آن بحث شد.

وی افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش عمده آلودگی منشأ انسانی دارد، بر همین اساس مقرر شددر مدت ٢ هفته اقدامات لازم انجام گیرد و نتایج آن مشخص شود.

قائم‌پناه تأکید کرد: هر موضوعی که نیازمند مصوبه دولت باشد باید سریعاً ارائه شود تا تصویب شود، همچنین اگر دستگاه‌های اجرایی در تصمیم‌گیری محدودیت دارند، باید مسیر آن در هیأت دولت مشخص شود.

وی با اشاره به ضرورت پاسخگویی دستگاه‌ها، اظهار کرد: از جلسات آینده، معاونان دستگاه‌ها باید حضور داشته باشند و در صورت غیبت، اسامی آنان اعلام شود تا علت عدم حضور از وزرا پیگیری شود.

قائم‌پناه ادامه داد: وزیر بهداشت در جلسه دولت اعلام کرد شاخص‌های سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد بر اساس پایش ایستگاه‌ها دقیق نیست.

به گفته وی، البته این موضوع صرفاً نقل قول است و اگر داده‌ها معتبر هستند باید روش محاسبه اعلام شود تا وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست به جمع‌بندی مشترک برسند که آلودگی هوا دقیقاً چه زمانی و چگونه تعریف می‌شود.

تهران در شدیدترین دوره آلودگی هوا

شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، آلودگی اخیر تهران را یکی از شدیدترین دوره‌های آلودگی این شهر دانست و بر ضرورت حضور همه دستگاه‌ها در جلسات کارگروه تأکید کرد.

وی توضیح داد: نخستین دستور کار جلسه، ارائه گزارشی درباره وضعیت آلودگی هوای تهران است، تهران در آذرماه سال جاری، به‌ویژه در ۱۰ روز اخیر، یکی از شدیدترین دوره‌های آلودگی را تجربه کرد و سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی بر اساس داده‌های پایش کیفیت هوا و تصاویر ماهواره‌ای تهیه کرده است.

انصاری افزود: دستور کار دوم، گزارش سازمان ملی استاندارد درباره کیفیت سوخت و میزان انحراف آن از حدود مجاز است.

وی اظهار کرد: همچنین در صورت وجود زمان، گزارش سوم به موضوع معاینه فنی خودرو‌ها اختصاص خواهد داشت؛ چرا که یکی از مشکلات اصلی، ضعف در نظارت بر این فرآیند است. به دلیل نبود هماهنگی میان نهادها، این اقدام به‌طور مناسب انجام نمی‌شود و لازم است در بستر سامانه‌های مرتبط ساماندهی شود.

