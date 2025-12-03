سفیر سلطان‌نشین عمان از عملکرد حرفه‌ای، محترمانه و انسانی سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در رسیدگی به مسافران پرواز سلام‌ایر تقدیر کرد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان - عصر سه‌شنبه (۱۱ آذر ۱۴۰۴) پرواز شرکت «سلام‌ایر» در مسیر مسقط-تهران- مسقط پس از انجام یک فرود عادی در این فرودگاه، به دلیل اعلام خلبان مبنی بر مشاهده ترک‌خوردگی شیشه‌ی کاکپیت امکان ادامه پرواز پیدا نکرد که با تاخیر طولانی پرواز و عدم تصمیم‌گیری به موقع و ارائه خدمات مناسب توسط شرکت هواپیمایی مذکور، موجبات اعتراض مسافران این پرواز به وجود آمد.

در پی این رخداد، رامین کاشف آذر سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با حضور در میان مسافران این پرواز که شامل اتباعی از عمان، هند و ایران بودند، ضمن دعوت آنان به هتل، شخصاً روند اسکان، پذیرایی و مدیریت شرایط را هدایت و بستری مناسب برای استقرار مسافران تا زمان رفع مشکل یا انجام پرواز جایگزین فراهم کرد؛ اقدامی که با رضایت و قدردانی مسافران همراه شد.

کاشف‌آذر تاکید کرد: رعایت حقوق مسافران در شهر فرودگاهی برای همه شرکت‌های هواپیمایی الزامی است.

در همین ارتباط، امروز سفیر سلطان‌نشین عمان در تهران، با پیامی رسمی از سوی دولت و ملت عمان، ضمن حضور در شهر فرودگاهی در دیدار با رامین کاشف‌آذر سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از عملکرد حرفه‌ای، محترمانه و انسانی این مجموعه در رسیدگی به مسافران تقدیر کرد.

وی این اقدام را جلوه‌ای روشن از همکاری، دوستی و اعتماد میان دو کشور دانست.

منبع: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

برچسب ها: شرکت فرودگاه های امام خمینی ، سفیر عمان
خبرهای مرتبط
پرواز‌های جدید به کشور‌های اروپایی به زودی کلید می‌خورد+ فیلم
آغاز پرواز‌های منظم تجاری به شارجه امارات از ۵ شهر ایران از ۱۷ آذر ماه
بازآفرینی ترمینال یک فرودگاه تا یک سال آینده/راه‌اندازی ترمینال گالری در ترمینال سلام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهیمه کارت سوخت شخصی افراد تغییری نکرده است/ بهتر بود در مصوبه از کلمه نوشماره استفاده نمیشد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۲ آذرماه
تلاش برای اقتصاد صنعت آب/ بارش‌های خوبی در راه است
دوشنبه ۱۷ آذر؛ حراج سکه طلای بانک مرکزی برگزار می‌شود
واردات آب به صورت مجازی و حقیقی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت
واردات تیلاپیا به صفر رسید
دولت جذب ۵۰۰ مدیر جوان را آغاز می‌کند
جیره بندی آب منتفی شد؟+ فیلم
تولید خودرو به ۴۰۳ هزار و ۲۰۵ دستگاه رسید
طرح انتقال آب از سد لار به تهران به کجا رسید؟ + فیلم
آخرین اخبار
تقدیر سفیر عمان از عملکرد حرفه‌ای و انسانی در رسیدگی به مسافران پرواز «سلام‌ایر»
ضوابط صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره تصویب شد
پایداری شرایط جوی کشور تا ابتدای هفته آینده
بازآفرینی ترمینال یک فرودگاه تا یک سال آینده/راه‌اندازی ترمینال گالری در ترمینال سلام
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در انتظار ابلاغیه
صادق: وزارت راه و شهرسازی گام‌های عملی برای افراد دارای معلولیت برداشته است
طرح انتقال آب از سد لار به تهران به کجا رسید؟ + فیلم
نرخ رشد جمعیت شهری تهران به کمتر از ۱.۵ درصد رسید
آخرین جزئیات طرح کلید به کلید اعلام شد/شناسایی واحدها آغاز شد+ فیلم
تولید خودرو به ۴۰۳ هزار و ۲۰۵ دستگاه رسید
در سال حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب در کشور تولید می‌شود
مصرف گاز خانگی و تجاری از ۵۲۴ میلیون مترمکعب در یک روز گذشت
عرضه ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی در تهران/کیفیت خودروها خوب نیست
پرشدگی سدهای تهران تنها ۹ درصد است
هدایت نقدینگی به سمت بازار‌های مولد از طریق اجرای قانون مالیات بر سوداگری
دوشنبه ۱۷ آذر؛ حراج سکه طلای بانک مرکزی برگزار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۲ آذرماه
نهاده‌های دامی به زودی ترخیص و توزیع می‌شود/ رشد ۳۰ درصدی تولید محصولات شیلات
واردات آب به صورت مجازی و حقیقی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت
بررسی روش‌های تبلیغ در گوگل برای وب سایت‌ها در کسب و کار‌های مختلف
دولت جذب ۵۰۰ مدیر جوان را آغاز می‌کند
جیره بندی آب منتفی شد؟+ فیلم
خرید جم موبایل لجند معتبر و فوری از ایکسپو گیم
پروفیل، لوله و تیرآهن؛ سه ضلع اصلی هر پروژه‌ی عمرانی و صنعتی
سنگین کالا: فروش قطعات پرکینز
سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران آغاز به کار کرد
سهیمه کارت سوخت شخصی افراد تغییری نکرده است/ بهتر بود در مصوبه از کلمه نوشماره استفاده نمیشد
تلاش برای اقتصاد صنعت آب/ بارش‌های خوبی در راه است
واردات تیلاپیا به صفر رسید
صادرات محصولات شیلات به ۴۵۱ میلیون دلار رسید+ فیلم