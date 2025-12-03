باشگاه خبرنگاران جوان - عصر سهشنبه (۱۱ آذر ۱۴۰۴) پرواز شرکت «سلامایر» در مسیر مسقط-تهران- مسقط پس از انجام یک فرود عادی در این فرودگاه، به دلیل اعلام خلبان مبنی بر مشاهده ترکخوردگی شیشهی کاکپیت امکان ادامه پرواز پیدا نکرد که با تاخیر طولانی پرواز و عدم تصمیمگیری به موقع و ارائه خدمات مناسب توسط شرکت هواپیمایی مذکور، موجبات اعتراض مسافران این پرواز به وجود آمد.
در پی این رخداد، رامین کاشف آذر سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با حضور در میان مسافران این پرواز که شامل اتباعی از عمان، هند و ایران بودند، ضمن دعوت آنان به هتل، شخصاً روند اسکان، پذیرایی و مدیریت شرایط را هدایت و بستری مناسب برای استقرار مسافران تا زمان رفع مشکل یا انجام پرواز جایگزین فراهم کرد؛ اقدامی که با رضایت و قدردانی مسافران همراه شد.
کاشفآذر تاکید کرد: رعایت حقوق مسافران در شهر فرودگاهی برای همه شرکتهای هواپیمایی الزامی است.
در همین ارتباط، امروز سفیر سلطاننشین عمان در تهران، با پیامی رسمی از سوی دولت و ملت عمان، ضمن حضور در شهر فرودگاهی در دیدار با رامین کاشفآذر سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از عملکرد حرفهای، محترمانه و انسانی این مجموعه در رسیدگی به مسافران تقدیر کرد.
وی این اقدام را جلوهای روشن از همکاری، دوستی و اعتماد میان دو کشور دانست.
منبع: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)