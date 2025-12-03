بنیاد هند رجب شکایتی را در کانادا ثبت کرده و خواستار دستگیری ایهود اولمرت و تزیپی لیونی که در حال بازدید از این کشور هستند، شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بنیاد هند رجب (HRF) مستقر در بلژیک، شکایتی را در کانادا ثبت کرده و خواستار دستگیری ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق اسرائیل و تزیپی لیونی، وزیر امور خارجه سابق اسرائیل که در حال بازدید از این کشور هستند، شده است.

این بنیاد اعلام کرد که این شکایت که به دلیل جنایت علیه بشریت در غزه بوده، به همراه وکلای کانادایی حقوق بشر بین‌المللی و مرکز حقوق بشر فلسطین ثبت شده است.

در این شکایت آمده است که اولمرت «اختیارات سیاسی و مدنی نهایی را بر عملیات نظامی اسرائیل در غزه در جنگ ۲۰۰۸-۲۰۰۹ اعمال کرده است».

در این بیانیه آمده است: «تحت رهبری او، ارتش اسرائیل یک کمپین نظامی گسترده را اجرا کرد که منجر به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شد.»

بنیاد هند رجب اعلام کرد: «لیونی به عنوان وزیر امور خارجه اسرائیل و عضو کابینه امنیتی اولمرت، نقش کلیدی در تصمیمات اتخاذ شده قبل و در طول جنگ ۲۰۰۸-۲۰۰۹ ایفا کرد.»

بنیاد هند رجب که در سال ۲۰۲۴ تشکیل شد، وکلا و فعالانی را از سراسر جهان گرد هم آورده است تا بر اساس محتوای رسانه‌های اجتماعی که توسط خود سربازان اسرائیلی به اشتراک گذاشته می‌شود، پرونده‌هایی علیه آنها تهیه کند.

منبع: الجزیره