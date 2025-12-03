«بانوی پیر» کار سختی برای رسیدن به مراحل پایانی جام حذفی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های کوپا ایتالیا، آتالانتا با نتیجه قاطع ۰-۴ از سد جنوا گذشت و به مرحله بعدی صعود کرد.  

جیمسیتی، ده رون، پاسالیچ و آهانور گلزنان آتالانتا در این مسابقه بودند. ضمن اینکه جنوا از دقیقه ۳۶ با اخراج یکی از بازیکنانش ۱۰ نفره شده بود.

بر اساس نمودار جام حذفی ایتالیا، آتالانتا با صعود به دور یک‌چهارم نهایی، حریف یوونتوس در این مرحله شد. یوونتوس شب گذشته با دو گل از سد اودینزه گذشته بود. جدال این دو تیم حدود دو ماه دیگر و به میزبانی آتالانتا برگزار خواهد شد.  

آتالانتا از زمان اخراج یوریچ و نشستن پالادنیو روی نیمکت این تیم، روند رو به رشدی را آغاز کرده و سومین برد پیاپی اش را کسب کرد. پالادینو به همراه اسپالتی از مهمترین گزینه های جانشینی تودور در یوونتوس بودند که در نهایت مدیران یووه اسپالتی را انتخاب کردند و پالادینو هم مدتی بعد به آتالانتا رفت و جدال این دو در مرحله بعد می تواند جذاب باشد. در طرف مقابل دنیله دروسی هم به تازگی روی نیمکت جنوا نشسته و ابتدای هفته نخستین بردش را با این تیم در سری آ به دست آورد، اما امشب تیمش یک نمایش ضعیف داشت و خیلی زود از کوپا ایتالیا کنار رفت.

برچسب ها: آتالانتا ، جام حذفی ایتالیا
خبرهای مرتبط
صعود آسان یووه به یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا/ تیم اسپالتی جان گرفت+ فیلم
میلان ۳ - ۰ لچه/ شاگردان آلگری با موفقیت وارد جدول اصلی جام حذفی ایتالیا شدند
سری آ ایتالیا؛
آتالانتا ۲ - ۰ فیورنتینا/ پالادینو در حال بازسازی الهه‌های برگامو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساعت برگزاری دربی تغییر کرد
حضور قلعه‌نویی در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال
ابوالفضل زندی قهرمان جهان شد
زمان آغاز بلیت فروشی داربی ۱۰۶
ورمزیار: استقلال از لحاظ روحی آماده‌تر از پرسپولیس است
غیبت اندونگ در حداقل ۴ بازی مهم استقلال!
تکواندوی زیر ۲۱ سال جهان/ صعود زندی و اشرافی به نیمه نهایی
اعلام اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال
خاطرات دربی‌های خارج از تهران/ اراک رکورد زد
صعود زندی به فینال تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان/ اشرافی برنز گرفت
آخرین اخبار
آتالانتا حریف یوونتوس در جام حذفی ایتالیا شد
ساختمان فدارسیون دوچرخه سواری پس از سال‌ها افتتاح شد
خاطرات دربی‌های خارج از تهران/ اراک رکورد زد
ابوالفضل زندی قهرمان جهان شد
صعود زندی به فینال تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان/ اشرافی برنز گرفت
اعلام اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال
حضور قلعه‌نویی در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال
تکواندوی زیر ۲۱ سال جهان/ صعود زندی و اشرافی به نیمه نهایی
ساعت برگزاری دربی تغییر کرد
۲ ایرانی در جمع ۱۰ بازیکن امتیازآور انتخابی جام جهانی
قدردانی امیر نصیرزاده از قهرمانی تیم فوتسال ایران
غیبت اندونگ در حداقل ۴ بازی مهم استقلال!
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ کاروان والیبال ایران وارد چین شد
ورمزیار: استقلال از لحاظ روحی آماده‌تر از پرسپولیس است
دیدار رئیس انجمن راگبی ایران با رئیس فدراسیون جهانی
زمان آغاز بلیت فروشی داربی ۱۰۶
کراسفیت از فدراسیون وزنه‌برداری جدا شد
فریبا: دربی حساسیت خودش را داد/ استقلال می‌تواند پیروز شود
موج‌سواری کناررفتگان پس از افتخارآفرینی تیم ملی بدنسازی/ حاشیه‌سازی مغرضان با چاشنی ناآگاهی
ورمزیار: اگر پیشکسوتان حمایت نمی‌کردند الان ساپینتو سرمربی استقلال نبود
بارسلونا ۳ - ۱ اتلتیکو مادرید/ آبی از همشهری برای رئالی‌ها گرم نشد+ فیلم
دورتموند ۰ - ۱ بایرلورکوزن/ حذف زودهنگام زنبور‌ها از جام حذفی آلمان+ فیلم
صعود آسان یووه به یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا/ تیم اسپالتی جان گرفت+ فیلم
زد و خورد ۹ گله سیتی و فولام زیر باران شدید لندن/ کاپیتان آرژانتینی تاتنهام یک تنه مقابل نیوکاسل ایستاد+ فیلم
رونمایی از دربی اولی‌های سرخابی
زور استقلال و پرسپولیس با هم برابر است/ حساسیت باعث دربی کسل کننده می‌شود