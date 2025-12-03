«بانوی پیر» کار سختی برای رسیدن به مراحل پایانی جام حذفی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های کوپا ایتالیا، آتالانتا با نتیجه قاطع ۰-۴ از سد جنوا گذشت و به مرحله بعدی صعود کرد.

جیمسیتی، ده رون، پاسالیچ و آهانور گلزنان آتالانتا در این مسابقه بودند. ضمن اینکه جنوا از دقیقه ۳۶ با اخراج یکی از بازیکنانش ۱۰ نفره شده بود.

بر اساس نمودار جام حذفی ایتالیا، آتالانتا با صعود به دور یک‌چهارم نهایی، حریف یوونتوس در این مرحله شد. یوونتوس شب گذشته با دو گل از سد اودینزه گذشته بود. جدال این دو تیم حدود دو ماه دیگر و به میزبانی آتالانتا برگزار خواهد شد.

آتالانتا از زمان اخراج یوریچ و نشستن پالادنیو روی نیمکت این تیم، روند رو به رشدی را آغاز کرده و سومین برد پیاپی اش را کسب کرد. پالادینو به همراه اسپالتی از مهمترین گزینه های جانشینی تودور در یوونتوس بودند که در نهایت مدیران یووه اسپالتی را انتخاب کردند و پالادینو هم مدتی بعد به آتالانتا رفت و جدال این دو در مرحله بعد می تواند جذاب باشد. در طرف مقابل دنیله دروسی هم به تازگی روی نیمکت جنوا نشسته و ابتدای هفته نخستین بردش را با این تیم در سری آ به دست آورد، اما امشب تیمش یک نمایش ضعیف داشت و خیلی زود از کوپا ایتالیا کنار رفت.