کاخ سفید اعلام کرد گفتگوی نمایندگان ویژه ترامپ با پوتین «عمیق و سازنده» بوده و ترامپ در جریان جزئیات آن قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک مقام آگاه در کاخ سفید اعلام کرد که گفتگوی بین «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه دونالد ترامپ و «جرد کوشنر» داماد او با رئیس جمهور روسیه «عمیق و سازنده» بوده و ترامپ در جریان محتوای آن قرار گرفته است.

ویتکاف و کوشنر روز سه‌شنبه حدود پنج ساعت در کرملین با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار کردند تا او را متقاعد کنند که از طرح صلح جدید حمایت کند.

یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین نیز پس از پایان جلسه به خبرنگاران گفته بود که این جلسه «مفید، سازنده و معنادار» بوده است. اوشاکوف گفت که طرف آمریکایی پیشنهاد‌هایی در مورد مسئله اراضی مطرح کرده، اما هنوز هیچ مصالحه‌ای حاصل نشده است. 

به گفته این مقام روسی، پوتین از ویتکاف و کوشنر خواسته تا چندین پیام را به ترامپ منتقل کنند. اوشاکوف گفت: «ما با همکاران آمریکایی خود توافق کردیم که محتوای مذاکرات انجام شده را فاش نکنیم. بحث محرمانه بود.»

این جلسه در مسکو پس از دو هفته دیپلماسی فشرده پیرامون طرح ترامپ برگزار شد. این ششمین دیدار ویتکاف با پوتین در روسیه بود، اما اولین دیدار حضوری بین پوتین و تیم ترامپ از زمان اجلاس آلاسکا در ماه اوت بود. همچنین اولین باری بود که کوشنر به مذاکرات با پوتین پیوست.

منابع آگاه گزارش داده‌اند که انتظار می‌رود ویتکاف و کوشنر روز چهارشنبه در اروپا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار کنند و او را در مورد محتوای مذاکرات با پوتین مطلع سازند.

منبع: رویترز

برچسب ها: استیو ویتکاف ، جرد کوشنر ، ولادیمیر پوتین
