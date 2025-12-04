باشگاه خبرنگاران جوان -در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایتالیا، تیم‌های ناپولی و کالیاری به مصاف هم رفتند که شاگردان کونته پس از تساوی ۱ - ۱ در جریان مسابقه، موفق شدند در ضربات پنالتی ۸ - ۹ پیروز و راهی دور بعد شوند.

لورنتزو لوکا در دقیقه ۲۸ ناپولی را پیش انداخت، اما سباستیانو اسپوزیتو در دقیقه ۶۷ کار را به تساوی کشاند. پس از پایان ۹۰ دقیقه، بازی مستقیماً به ضربات پنالتی رفت و ناپولی در یک دوئل تماشایی و طولانی، موفق شد حریفش را با نتیجه ۸ - ۹ شکست دهد.

با این پیروزی، شاگردان کونته به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند و در این دور، حریف یکی از دو تیم فیورنتینا یا کومو خواهند بود.