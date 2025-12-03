راهداران چهارمحال و بختیاری از ساعاتی پیش گردنه عسل‌کشان محور کوهرنگ سرآقاسید را برف روبی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال وبختیاری گفت: با وجود بارش پراکنده برف در گردنه عسل‌کشان، تیم‌های راهداری برای حفظ ایمنی تردد اقدام به بازدید مسیر و برف‌روبی سبک کرده‌اند و محور بدون مشکل در حال تردد است. 

در  فیلم زیر برف روبی گردنه عسل‌کشان را مشاهده می کنید.

وی افزود: همچنین برای مواجهه با بارش‌های زمستانی در این استان، ۴۵۰ نیروی راهدار به همراه ۳۲۷دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در حالت آماده‌باش قرار دارند.

فیلم زیر مربوط به بارش برف در گردنه چری شهرستان کوهرنگ است.

