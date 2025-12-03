باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه خواستار بازگشایی کامل گذرگاه رفح برای کمک‌های بشردوستانه و جابجایی غیرنظامیان شد، زیرا گزارش‌های متناقضی از اسرائیل و مصر در مورد از سرگیری قریب‌الوقوع عملیات در این نقطه ورودی کلیدی منتشر شده است.

استفان دوجاریک به خبرنگاران گفت که سازمان ملل از اظهارات متناقض آگاه است - اسرائیل می‌گوید که گذرگاه به زودی بازگشایی خواهد شد و مصر هرگونه هماهنگی در این زمینه را تکذیب می‌کند. دوجاریک گفت: «مانند شما، ما گزارش‌های متناقضی دیده‌ایم.»

او افزود: «آنچه ما می‌خواهیم ببینیم، بازگشایی کامل رفح برای جابجایی محموله‌های بشردوستانه، جابجایی مردم و هر دو برای امدادگران بشردوستانه است. اگر ساکنان غزه، فلسطینی‌ها، می‌خواهند آنجا را ترک کنند، باید بتوانند داوطلبانه و آزادانه و بدون هیچ فشاری این کار را انجام دهند و برای آن دسته از ساکنان غزه که ممکن است مدتی پیش این منطقه محصور را ترک کرده باشند، اگر مایل به بازگشت باشند، باید بتوانند برگردند.»

دوجاریک تأکید کرد که هرگونه بازگشایی به هماهنگی بین اسرائیل و مصر بستگی دارد، اما تاکید کرد که الزامات بشردوستانه باید در اولویت قرار گیرند.

دوجاریک گفت دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (OCHA) همچنان گزارش‌هایی مبنی بر افزایش تلفات غیرنظامیان، آوارگی و تخریب در نوار غزه توسط حملات هوایی، گلوله‌باران، تیراندازی و سایر عملیات نظامی اسرائیل دریافت می‌کند.او گفت اوضاع «بهتر» از قبل از اعلام آتش‌بس است.

او افزود: «اما، می‌دانید، ما در حال مقایسه یک وضعیت وحشتناک با یک وضعیت بسیار چالش‌برانگیز هستیم.»

قرار بود گذرگاه مرزی رفح در جنوب غزه در اکتبر گذشته به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس بازگشایی شود، اما به دلیل عدم پایبندی اسرائیل به توافق، همچنان بسته ماند.

از ماه مه ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل مانع از تردد فلسطینی‌ها از طریق این گذرگاه شده است؛ تنها دریچه این سرزمین به دنیای بیرون که پیش از آغاز حمله اسرائیل به غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تحت کنترل تل‌آویو نبود.

دوجاریک با اشاره به کشته شدن دو کودک فلسطینی توسط اسرائیل در روز شنبه در حمله پهپادی در جنوب غزه گفت: «دشوار است که تصور کنیم چگونه دو پسر ۸ و ۱۰ ساله می‌توانند تهدید محسوب شوند و باید تحقیقات و پاسخگویی در مورد آنچه اتفاق افتاده است، انجام شود.»

منبع: آناتولی