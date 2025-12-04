باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس رسانه ملی امروز، چهارشنبه، ۱۲ آذر میزبان آیتالله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی در سازمان صداوسیما شد. آیتالله احمد مروی در جریان این نشست و بازدید از ساختمان شیشهای با اشاره به نقشآفرینی رسانه ملی در پوشش تحولات اخیر و روایتگری دقیق دفاعمقدس ۱۲ روزه، از عملکرد صداوسیما در آن برهه زمانی حساس و سرنوشتساز قدردانی کرد و آن را نمودی از مجاهدت رسانهای در دفاع از حقیقت دانست.
در این جلسه درباره ظرفیتهای همکاری گستردهتر رسانه ملی و آستان قدس رضوی و لزوم همافزایی رسانهای برای تبیین معنویت، سبک زندگی رضوی و جریانهای امیدآفرین در جامعه بحث و تبادل نظر شد.
پیمان جبلی با تأکید بر جایگاه فرهنگی و معنوی آستان قدس رضوی بر آمادگی کامل صداوسیما برای ارتقای همکاریها در حوزه تولیدات رسانهای، پوشش برنامههای حرم مطهر و افزایش بهرهمندی از ظرفیتهای آستان مقدس امام رضا (ع) در امیدآفرینی و ترویج معنویت در جامعه تأکید کرد.