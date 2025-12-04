رئال مادرید با برتری آسان و قاطع مقابل اتلتیک بیلبائو به یک‌قدمی صدر جدول لالیگا برگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال اتلتیک بیلبائو و رئال مادرید در دیداری از چارچوب هفته‌ی نوزدهم رقابت‌های  لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند که شاگردان آلونسو موفق شدند با سه گل میزبانشان را شکست دهند.

پس از سه تساوی متوالی در لالیگا و از دست دادن صدرنشینی، شرایط تیم ژابی آلونسو چندان مساعد نبود، اما با این برد توانستند دوباره به یک قدمی بارسلونا به صدر جدول برسند.

درخشش کیلیان امباپه با ۲ گل و یک پاس گل کمک کرد شاگردان ژابی آلونسو انتقام شکست فصل گذشته در ورزشگاه سن مامس را بگیرند. دیگر گل رئال را کاماوینگا به ثمر رساند.

رئال مادرید با کسب یازدهمین پیروزی فصل ۳۶ امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا قرار گرفت. بارسلونا با ۳۷ امتیاز صدر جدول را در اختیار دارد.

