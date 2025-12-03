فرمانده انتظامی بوکان از شناسایی و دستگیری گردانندگان یک کانال غیراخلاقی در فضای مجازی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ موسی بهاری شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی فعالیت کانالی در فضای مجازی و انتشار تصاویر شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان، که موجب نارضایتی شهروندان شده بود، موضوع شناسایی عوامل مرتبط با این کانال در دستور کار ویژه پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارکنان پلیس فتای شهرستان با انجام اقدامات فنی موفق شدند گرداننده اصلی این کانال را در یکی از استان‌های غرب کشور و همچنین همدستش را در یکی از شهرستان های همجوار شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوکان با اشاره به مسدود شدن کانال و معرفی متهمان به مرجع قضایی، خاطر نشان کرد: شبکه‌های اجتماعی فضای امنی برای اعتماد نیستند و انتظار می‌رود نوجوانان و جوانان در این خصوص هوشیاری لازم را داشته باشند و از اشتراک‌گذاری و انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی خودداری کنند.

منبع ایرنا

برچسب ها: فضای مجازی ، کانال غیراخلاقی
