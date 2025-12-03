وزیر ورزش و جوانان در مراسم افتتاح ساختمان جدید فدراسیون دوچرخه سواری گفت: انتظار ما از فدراسیون دوچرخه سواری کار مبتنی بر برنامه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساختمان جدید فدراسیون دوچرخه سواری به سرانجام رسید و شامگاه امشب (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه) با حضور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، اسبقیان و هاشمی معاونین او و جمع زیادی از اهالی ورزش و سایر مسئولان ورزشی رسما به بهره برداری رسبد.
دنیامالی بعد از افتتاح این ساختمان در جمع خانواده دوچرخه سواری ایران حاضر شد و صحبتهایی را در خصوص وضعیت این رشته در ورزش کشور مطرح کرد.
وی ضمن تبریک بابت افتتاح ساختمان فدراسیون دوچرخه سواری در مجموعه ورزشی آزادی گفت: امروز، روز خاصی برای خانواده دوچرخه سواری است چرا که این خانواده بعد از سالها صاحب یک مکان مجهز در مسیر توسعه این رشته شد. فدراسیون نیاز داشت یک مکان آبرومند برای خودش داشته باشد و خوشبختانه این اتفاق افتاد.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: دوچرخه سواری رشتهای جذاب است که تجهیزاتمحور است و روز به روز در دنیا در حال توسعه است. بنابراین ما باید سعی کنیم طبق این اصول حرکت کنیم. آن چه که برای ما مهم است این است که هنوز نتوانستیم زیربناهای لازم در این رشته، مثل احداث پیست بنا کنیم، با اینکه مدیران و دوستانمان در گذشته هم زحمات زیادی کشیدند.
دنیامالی خاطر نشان کرد: طی سالهای گذشته در استانهای مختلف پیستهای زیادی هم احداث شده که متاسفانه به حال خود رها شدند و از آنها نگهداری و مراقبت نشده است. یا در طرف مقابل اینکه ورزشکاری وجود نداشته که از آن پیست استفاده کند. بنابراین باید بگوییم کار در دوچرخهسواری دشوار است و تلاش زیادی میخواهد. جایگاه هیاتهای استانی در این خصوص خیلی مهم است و باید از شرایط بهترین بهره را ببرند. به علاوه اینکه از امکانات بخش خصوصی هم استفاده کند.
وی در پایان تاکید کرد: دوچرخهسواری رشته سختی است، چون با طبیعت و سوانح سر و کار دارد و مسائل ایمنی در آن خیلی مهم است. ورزشکار باید از لحاظ اراده و ضریب تاب آوری، توان بالایی داشته باشد. اما اگر اراده وعشق باشد، تهیه همه الزامات و لوازم امکان پذیر است. هیچ رشته ای نمیتواند بدون استمرار و پایش موفق باشد.آنچه که در همه رشتهها مشترک است نگاه برنامه محور است. امیدوارم فدراسیون با گامهایی که در هوش مصنوعی برداشته، شاهد موفقیت دختران و پسرانمان باشیم. من اعتقاد دارم توان فنی در بین اهالی این رشته وجود دارد. پایه موفقیت ورزش قهرمانی، توجه به ورزش همگانی است. دوچرخه سواری هم از این قاعده مستثنی نیست. انتظار ما کار مبتنی بر برنامه است. باید بتوانیم در آسیا جایگاه مناسبتری داشته باشیم. کار کردن درورزش آسیا برای هیچ رشتهای راحت نیست.