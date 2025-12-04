باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تکالیف رسانه ملی در قانون هوای پاک گفت: گزارش دقیق این موضوع را می‌توانید از حوزه طرح و برنامه سازمان بگیرید، اما وظیفه رسانه ملی عمدتا معرفی و فرهنگ‌سازی قابل انجام و قابل تحقق است که هم شهروندان و هم دستگاه‌ها باید آنها را انجام دهند.

رئیس رسانه ملی اظهار کرد: در مورد دستگاه‌ها وظیفه ما مطالبه‌گری، پیگیری برای انجام ماموریت‌ها و وظایف است که تا حدودی انجام شده است.

جبلی بیان کرد: اینکه ما باید بیشتر به این موضوع بپردازیم را قبول دارم، اما اگر پیگیری بیشتری نه فقط توسط رسانه ملی بلکه همه رسانه‌ها از دستگاه‌های مسئولی که وظیفه‌شان عمل به قانون هوای پاک است انجام شود قطعا یک بخش عمده از این مشکل را می‌توانیم با کمک یکدیگر برطرف کنیم.